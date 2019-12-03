Yıl 1687 idi. Osmanlı Devleti, 1683 Viyana Bozgunu ardından Avrupalı devletlerin katıldığı Kutsal İttifak’ı kırmak için bütün varlığını ortaya koymuştu. Üç cephede birden yıllardır devam eden savaş Osmanlı’nın nefesini kesmişti. Dış Hazinede para kalmadığı gibi İç Hazine de boşalmıştı. Askere bir yıldır maaş verilemiyordu. Osmanlı devlet adamları son çare olarak “İmdât-ı Seferiyye” adı altında bütün şehir ve kasabalardan para toplanmasını önerdi. Her beldenin zenginleri devletin bu zor günlerinde güçleri oranında yardımda bulunacaktı.

Bütün şehir ve kasabalara padişah fermanları gönderilerek yardım toplanması emir edildi. İstanbul’dan 1.500 kese, Bursa’dan 200 kese, Mısır’dan 300 kese yardım bekleniyordu. Bütün valiler, vezirler, Beylerbeyileri has gelirleri oranında yardımda bulunacaktı.

Devlet ilmiye sınıfından da para toplanmasını istemişti. Şeyhülislâmdan başlayarak, Rumeli Kadıaskeri, Anadolu Kadıaskeri, bütün kadılar ve müderrislerin yardım kampanyasına katılmaları için ferman gönderildi. Ancak ilmiye sınıfı hep almaya alışmıştı. Vermek diye bir şeyi hiç düşünmemişlerdi. İstanbul uleması hemen Rumeli Kadıaskeri Deli Hamit Efendi’yi önlerine katarak sadaret kaymakamının (başbakan yardımcısı) yanına gittiler. Sadaret Kaymakamı:

eh Padişahımız her birinizden kendi bütçenize göre yardım talep eder, ne dersiniz, diye sordu. Rumeli Kazaskeri:

Kırk yıldır padişahlık edip nefsinin arzularına uyup devlet malını manasız şekilde saraylara, yüksek yüksek binalara sarf edeceğine bu günleri düşünerek para biriktirmesi gerekirdi. Biz bir alay fukarayız. Arpalık olarak verdikleri kazanın gelirleri ölmeyecek kadar bile olsun ihtiyaçlarımıza yetişmez. Şimdi biz nereden para bulup verelim? İstanbul’da bu kadar hizmet ehli faizciler var, onlardan alın. Bu zamana kadar ulemaya böyle bir vergi yükletilmemiştir. Artık kitaplarımızı ateşe atmak gerekti, şeklinde sözler söyleyerek yardım yapmaya hiçbir şekilde yanaşmadılar.

Hamit Efendi’nin bu sözleri devlet kademeleri üzerinde soğuk duş etkisi yaptı ve ulemadan yardım istenmesi hakkındaki padişah yazısı geri alındı. Ancak bir kazaskerin bu şekildeki patavatsız konuşması cezasız bırakılmadı ve Hamit Efendi Kıbrıs’a sürgün edildi.

Neyse ki İstanbul zenginleri ulema kadar hasis davranmamıştı. Toplanan paralar epeyce bir derde derman oldu. Saray kadınlarının has gelirleri de hazineye aktarıldı. Padişah kendi kızı Hatice Sultan’a ayda 1.000 kuruş tahsis edip diğer saray kadınlarına saray kilerinden tayın bağlattı.

IV. Mehmet (Avcı Mehmet) tahtan indirilip II. Süleyman padişah olduğunda cülus bahşişi verilmesi için saraydaki altın ve gümüş eşyalar darphaneye gönderildi. Yetmedi. İstanbul halkından önce tatlı dille, daha sonra tehditle para toplanıldı. Ama artık hiç kimse ulemadan para toplanılması gibi bir fikir ortaya atmadı.

İstanbul ulemasının bu davranışı İsmail Hakkı Uzunçarşılı tarafından “almasını bilip vermesini istemeyen bu sınıf” olarak tarihe geçirilmiş oldu. Belki onlar da kendilerince haklı idiler. Çünkü mazul olduklarında maaş alamıyorlardı. Ama hiç olmazsa ayıp olmayacak kadar bir şeyler toplayıp verebilirlerdi.

İskelede boğulmakta olan adamı kurtarmaya koşan kimse, “Ver elini” diye bağırıyor ama boğulmakta olan adam elini bir türlü uzatmıyormuş. Sonunda o kişinin bir “hoca” olduğunu öğrenince, adam bağırmış: “Hoca al elimi”. Hoca adamın elini tutunca adam hocayı çekip çıkarmış.

Halk arasında anlatılan bu fıkra ne zaman uyduruldu bilemiyoruz ama tarihi bir gerçeklikle örtüştüğü de açık.