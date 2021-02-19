Almanya’nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda yaşamını yitirenler anıldı

Almanya, (DHA)- Almanya’nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020’de iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında 4 Türk’ün de aralarında bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler, saldırının birinci yılında anıldı.

Almanya’nın Hanau kentinde, 19 Şubat 2020 gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında 4 Türk’ün de aralarında bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının birinci yılında kentte anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, saldırıyla ilgili devletin yanıtsız kalan soruları açıklığa kavuşturması gerektiğini belirterek, “Aydınlatmak ve açıklığa kavuşturmak hiç kimsenin takdirine kalmış değildir, devletimizin kamuoyuna ve özellikle ailelere karşı yükümlülüğüdür. Sadece bu yükümlülük yerine getirildiği ve yanıtlanmamış sorular yanıtlandığı ölçüde kaybedilen güven, yeniden kazanılabilir. Bunun için bu konuda bu kadar çok çaba harcamalıyız. Burada devletin olduğu kadar hepimizin sorumluluğu vardır” dedi

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