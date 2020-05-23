Almanya’nın Bavyera eyaletinde bulunan Nürnberg yakınlarındaki Röthenbach kasabasında DİTİB’e bağlı İmamı-Azam Camisi’ne Mart ayı başlarında mavi zarf içinde, bir adet mermiyle birlikte ‘Asla Güvende Olamayacaksınız’ yazılı tehdit mektubunun gönderildi. Söz konusu olaya ilişkin, Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen cami ziyaretini bugün gerçekleştirdi.
Ziyarette Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, Din Hizmetleri Ataşesi Fuat Gökçebay, Kuzey Bavyera DİTİB Başkanı Hasan Aslan, Türk İnisiyatif Grubu Sözcüsü İsmail Akpınar, Röthenbach Belediye Başkanı Klaus Hacker, Kaymakam Armin Kroder ile diğer Türk ve Alman davetliler hazır bulundu.