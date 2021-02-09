Almanya’da tedaviden sonuç alamayan kanser hastasına Sivas’ta sıcak kemoterapi

SİVAS, (DHA)- SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Cerrahi Onkoloji Kliniği’nde, kolon kanseri tedavisi gören Şinasi Özer, uygulanan sıcak kemoterapi yöntemi ile sağlığına kavuştu. Yaşadığı Almanya’da yapılan tedavilerden sonuç alamadığını belirten Özer, “Allah’a şükür, Sivas’ta yapılan ameliyattan çok memnunum. Hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Almanya’da yaşayan Şinasi Özer, kolon kanseri teşhisi ile 10 ay önce bulunduğu ülkede ameliyat oldu. Özer’e Almanya’da tedavi edici özelliği olmayan ve sadece şikayetleri gidermeye yönelik karın zarına püskürtme kemoterapisi uygulandı. Hastalık ise ilerleyerek, Özer’in karın duvarına sıçradı. Bunun üzerine Özer, Türkiye’ye gelerek Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’nın bir üst ihtisas alanı olan Cerrahi Onkoloji Kliniği’nde başvurdu. Burada Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Kürşat Karadayı tarafından riskli ve uzun süreli bir operasyon olan sıcak kemoterapi uygulandı. Özer, uygulamanın ardından sağlığına kavuştu.

’20 YILDA 200’ÜN ÜZERİNDE HASTAYA UYGULANDI’

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Karadayı, “Hasta, Almanya’dan Türkiye’ye gelerek kliniğimize başvurdu. Gerekli tetkikleri takiben hasta yeniden ameliyata alınarak peritonektomi prosedürü uygulandı. Bu ameliyatta tümörler tutulu olan tüm karın zarı, karın yağı, stentle birlikte tüm kalın bağırsak, ince bağırsağın bir kısmı, dalak ve karın duvarındaki kitleler geride hastalıklı doku kalmayacak şekilde çıkarıldı. Eş zamanlı olarak ameliyat esnasında karın içerisine sıcak kemoterapi (HIPEC) işlemi uygulandı. Ameliyat sonrası dönemde 5 gün boyunca karın içerisine kemoterapi verildi. Bir solid tümör kan yoluyla yayılabildiği gibi lenfatik yolla ya da karın zarı yoluyla yayılabilmektedir. Karın zarının asıl tümörlerinin yanında, kalın bağırsak, mide, apendiks, yumurtalık, rahim tümörleri karın zarına sıçrayabilmektedir. Bu durum ileri evre hastalığın göstergesidir ve beklenen yaşam süresi kısa kabul edilir. Son yıllarda uygulanmaya başlanan sitoredüktif cerrahiye ilave yapılan sıcak kemoterapi işlemi ile bu hastaların yaşam süresinin uzatılabildiği gösterilmiştir. Ancak bu ameliyat oldukça güç, zahmetli, riskli ve uzun süreli bir ameliyattır. Türkiye’de ve dünyada sayılı merkezlerde yapılabilmektedir. Kliniğimizde bu ameliyatlar yaklaşık yirmi yıldır 200’ün üzerinde hastaya başarıyla uygulanmıştır. Kliniğimiz bu açıdan en deneyimli merkezlerden biridir” diye konuştu.

Uzun ve riskli bir ameliyatın ardından taburcu olabilecek duruma gelen Şinasi Özer, “Benim serüvenim Almanya’da geçen sene 6 Nisan’da başladı. İshal durumu ile hastanelik oldum. Daha sonra endoskopi yapıldı ve tümöre rastlandı. Tümör alındıktan sonra Almanya’da ünlü bir profesöre yönlendirdiler ama onkolog doktor bilir, dediler. Onkoloğuma gittim onlar da profesör ile irtibata geçtikten sonra şu anda yapamayacaklarını, 6 ayda 9 seans kemoterapinin ardından ameliyat olabileceğimi söylediler. Atatürk’ün dediği gibi ‘Beni Türk hekimlerine emanet edin’ diyerek araştırmaya başladım ve Kürşat hocayı buldum. Başka bir tanıdığım Avusturya’dan gelip Kürşat hocaya ameliyat olmuş. Ben de sonrasında araştırdım ve 2 gün içinde hazırlanıp buraya geldik. Allah’a şükür Sivas’ta yapılan ameliyattan çok memnunum. Kürşat hocaya ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

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