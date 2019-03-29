2.2 C
Ankara
29 Mart 2019
Ana Sayfa Dış Haberler Almanya’da sarhoş polislerin ırkçı saldırısına verilen ceza tepki çekti
Almanya’da mahkeme, bir mülteciyi önce sözlü taciz, ardından darp eden alkollü polislerin davasında kararı açıkladı. Mahkeme, polislerin görevlerine devamı yönünde karar verdi.
Almanya’da mahkeme, bir mülteciyi önce sözlü taciz, ardından darp eden alkollü polislerin davasında kararı açıkladı. Mahkeme, polislerin görevlerine devamı yönünde karar verdi.
Dış Haberler

Almanya’da sarhoş polislerin ırkçı saldırısına verilen ceza tepki çekti

Editör Editör

-

6
0

Almanya’da mahkeme, bir mülteciyi önce sözlü taciz, ardından darp eden alkollü polislerin davasında kararı açıkladı. Mahkeme, polislerin görevlerine devamı yönünde karar verdi.

Augsburger Allgemeine gazetesi, mahkeme kararını da haber yaparak, olayın geçmişini okuyucuyla paylaştı.

Olay 21 Eylül 2016’da Almanya’nın  Bavyera eyaletinin Augsburg kentinde gerçekleşmişti. Baden-Württemberg eyaletindeki Giengen an der Brenz kentinde görevli 5 polis, alkol aldıktan sonra bir restorana girdi. 5 polis, aldıkları yiyeceklerle, tek başına oturmakta olan 25 yaşındaki Senegalli bir mültecinin masasına oturdu. Polislerden 43 yaşındaki başkomiser, siyahi gence kasıtlı ve sebepsiz olarak çarpıp ona, “Zenci, memleketine git’’ dedi ve elindeki hamburgeri mültecinin kafasına bastırdı. Tacizci polislere tepki vermeyen mülteci, masadan kalkıp mekânı terk edince, 43 yaşındaki başkomiser Senegalli gencin arkasından hızlıca ona doğru yürüdü ve elindeki plastik tepsiyi kafasına vurmaya uğraştı. Mülteci genç ise kendini savunmaya çalıştı. Bu arada diğer polisler de mülteci gence saldırdı.

Olay mahkemeye intikal etti ve polisler ilk duruşmada iddiaların birçoğunu reddetti ancak ikinci duruşmada yaşananları itiraf edip, yaptıklarının alkolün tesirinden kaynaklandığını belirterek pişmanlıklarını dile getirdi. Mahkeme ise polislerin pişmanlıklarını inandırıcı bulup, Senegalli mülteciyi taciz eden polislere meslekten azledilecek kadar ceza vermedi.

ALMAN MEDYASI POLİSLERE VERİLEN CEZAYI ‘KOMİK’ BULDU

Augsburger Allgemeine gazetesi, Augsburg Sulh Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmayla ilgili olarak detayları haberine taşıyarak, polislerin ‘alkol’ gerekçesiyle çok hafif cezalar aldıklarını, tecil edilen hapis cezalarının süresinin de komik olduğunu yazdı.

Gazete, polisin duruşmada “Yaptığım, kabul edilip hoş görülecek bir davranış değil. Pişmanlığımı nasıl anlatsam bilmiyorum. Ne kadar özür dilesem de azdır. Alkollü olmam yüzünden kontrolümü kaybettiğim utanç verici bir olaya sebep oldum” sözlerine yer vererek, aynı polisin sosyal medya üzerinden Başbakan Merkel ve mülteciler aleyhine ırkçı paylaşımlarda bulunduğunu duyurdu.

Önceki İçerik‘Çikolata kisti’, kadınların hamile kalmasını engelliyor
Sonraki İçerikAfganistan’da FETÖ okulu Türkiye Maarif Vakfı’na devrediliyor
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu Haberler Kaçmaz!

Doç. Dr. Hasan Onur Topçu, halk arasında 'çikolata kisti' olarak bilinen 'endometriozis' hastalığının her 10 kadından 1'inde görüldüğünü söyleyerek, "Kısırlık oranı tüm çiftlerde yüzde 15’tir.

‘Çikolata kisti’, kadınların hamile kalmasını engelliyor

Editör -
Doç. Dr. Hasan Onur Topçu, halk arasında 'çikolata kisti' olarak bilinen 'endometriozis' hastalığının her 10 kadından 1'inde görüldüğünü söyleyerek, "Kısırlık oranı tüm çiftlerde yüzde 15’tir.

“Şişmanlık multipl miyelom riskini artırabilir”

En büyük şikayet konusu tele pazarlama

Yaşlılar da siber zorbalık mağduru

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71