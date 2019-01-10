Almanya’da, 4 ay önce kaşıntı ve vücudunda oluşan şişlik şikayeti ile doktora giden ve alerji teşhisi koyulan 2 çocuk annesi Gülcan Yalçın (42), uygulanan tedavilerden yanıt bulamayınca Türkiye’ye geldi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Yalçın’ın halk arasında kurdeşen olarak bilinen hastalığa yakalandığı anlaşıldı. Yalçın uygulanan tedaviyle sağlığına kavuştu. Başhekim Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, kurdeşen de denilen ürtiker hastalığının çok yaygın görüldüğünü ve teşhis koyulamamasının zor olduğunu ifade etti.

Almanya’da yaşayan Gülcan Yalçın, 4 ay önce kaşıntı ve vücudunda oluşan şişlik şikayeti ile hekime gitti. Alerji teşhisi koyulan Yalçın, Almanya’da uygulanan tedavilerden cevap bulamayınca Türkiye’ye geldi. 2 çocuk anası genç kadının millet arasında kurdeşen olarak aşina hastalığa yakalandığı anlaşıldı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, kurdeşen de denilen ürtiker hastalığının çok yaygın görüldüğünü ve teşhis koyulamamasının zor olduğunu ifade etti.

ALMANYA’DA İŞİNE GİDEMEYECEK DURUMDAYDI, TÜRKİYE’DE TEDAVİ OLDU

İşe giderken dahi güçlük çektiğini, sokağa çıkamadığını ifade eden Yalçın İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’daki tedavinin “Çok sorun yaşadım. Yüzümde kızarıklıklar, şişmeler, kaşıntılar vardı ve sokağa çıkamıyordum. Almanya’da kendi işimi yapıyorum ve işyerime bile gidemiyordum. Almanya’daki hekimler bana yalnızca alerjim olduğunu belirtti fakat hiçbir biçimde tedaviden netice alamadım. Dayanamayacak kadar bir kaşıntım ve rahatsızlığım vardı. Türkiye’ye gelip Türk doktorlarına görünmek istedim. İyi ki gelmişim. Geldikten ve muayene olduktan sonra tedavimin ilk gününde netice aldım. çok iyiyim şu anda” dedi.

Kurdeşen vakasının bayağı ve yaygın görülen ve tanınması kolay bir hastalık olduğunu vurgulayan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, uygulanan tedaviyi şu şekilde anlattı: “Gülcan Yalçın bizlere uzun süredir bütün vücudunda kaşıntı, kızarıklık ve döküntü şikayeti ile geldi. Hastamız Almanya’da yaşamış olduğu için ilk olarak orada birçok hekime başvurmuş. Dermatoloji, dahiliye, alerji uzmanlarına görünmüş. Orada kendisine alerji olduğu söylenmiş ve kortizon tedavisi uygulanmış. ancak kortizon tedavisini bıraktıktan sonra eski haline geri dönüyor. Kendisine kortizon tedavisi dışında bir ilaç tedavisi uyguladık. İlk tedavinin sonrasında sıkıntıları, şikayetleri olağana döndü.”

KURDEŞEN (ÜRTİKER) NEDİR?

Kurdeşen hastalığının toplumun yüzde 25’inde görüldüğünü vurgulayan Doç. Dr. Kutlubay hastalığın nedenini, görülme sıklığını ve bulaşıcılığını şu şekilde anlattı: “Toplumun yüzde 25’i yaşamının bir döneminde kesinlikle kurdeşen geçirir. Görülme sıklığı çok fazladır. 6 haftayı geçersek kronik vakaya dönüşüyor. Her hastada kronik şekle dönmez. Kurdeşen katiyen bulaşıcı değildir. senelerce kurdeşen yaşayan kişilerin eşlerinde dahi kurdeşen gözükmüyor. İnsanların içi rahat olabilir. sebebi konusunda çoğu zaman çok kesin bir şey söylenemiyor. Vakaların yüzde 80’inde bir sebep bulunamıyor ve strese bağlanabiliyor. ancak stres dışında kullanılan ilaçlar, tüketilen azıklar de alerji yapabiliyor” dedi.