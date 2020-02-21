Aşırı sağcı bir teröristin Almanya’nın Hanua kentinde aralarında Türklerin de olduğu 9 göçmen kökenli kişiyi öldürmesine, bir çılgın adamın sıra dışı eylemi olarak bakmak bizi yanılgıya götürür.



Bu eylem bağıra bağıra gelmiştir.



Şöyle ki:



1) Almanya, ırkçılık konusunda sabıkalı bir ülkedir. Nazi lider Hitler’in ırkçılığı, 50 milyon kişinin ölümüne neden olan İkinci Dünya Savaşı’na neden olmuştu.



Bu gerçeğe karşın Almanlar ülkelerinde yeni ırkçı hareketlerin gelişimine engel olmamış, göçmen düşmanlığını ana politikaları yapan aşırı sağcı partilerin faaliyetlerine göz yummuştur.



2) Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Irkçılık zehri maalesef toplumumuzda var. Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edilecek” şeklindeki sözleri, timsahın kurbanını yerken gözyaşı dökmesinden başka bir anlam ifade etmemektedir. Merkel, uzun iktidarı döneminde ırkçılıkla yeterince mücadele etmemiştir.



3) Öyle görülüyor ki, Almanya’daki okullarda öğrenciler tüm insanların birbirine eşit olduğu, hiçbir milletin diğerinden üstün sayılamayacağı gerçeği göz ardı edilerek yetiştirilmektedir. Böyle olmasaydı, üniversite mezunu bir adam 9 kişiyi öldürmeyi aklından bile geçirmezdi.



4) Gazeteci Celal Özcan’ın Berlin’den verdiği habere göre, Almanya’da bugüne kadar ırkçı saldırılarda bulunanlara gerekli cezalar ne yazık ki verilmemiştir. Örneğin, 29 Mayıs 1993’de Solingen’de bir Türk ailenin evini kundaklayan ve 5 Türk’ün ölümüne neden olan saldırganlar 10 ile 15 yıl arasında ceza almışlardır. Yani, saldırganlara cinayet başına en fazla 3 yıl ceza verilmiştir. 22 Kasım 1982’de ise daha vahim bir durum yaşanmış, kundaklanan evde bir Türk anne ile üç çocuğu öldürüldüğü halde failleri bugüne kadar bulunamamıştır. Tüm bunlar ırkçı saldırı yapmayı düşünenleri cesaretlendirmiştir.



5) Almanya, kişisel silahsızlanma konusunda da sınıfta kalmıştır. Ülkede internet üzerinden silah temin etmek bile mümkündür. Nitekim, son katliamı yapan kişinin evinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmiştir.

