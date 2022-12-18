Almanya’da Grüne Gewölbe Müzesi’nden çalınan 31 parça eşya bulundu

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ALMANYA, (DHA)- Almanya’nın Dresden kentinde bulunan, Grüne Gewölbe Müzesi’nden 2019 yılında yapılan soygunda çalınan 31 eser bulundu.

Dresden polisi ve savcılığından yapılan yazılı açıklamada, değerli eşyaların 16 Aralık’ı 17’ye bağlayan gece, başkent Berlin’de ele geçirildiği duyuruldu. Açıklamada, “İlk incelemede sonucunda, elmas setinden şapka dekorasyonu ve Polonya Beyaz Kartal Nnişanı gibi birkaç parça da dahil olmak üzere 31 ayrı parça bulunmaktadır” denildi. Dresden polisi, ele geçirilen parçaların kente getirildiğini ve burada Dresden Devlet Sanat Koleksiyonlarından uzmanlarca inceleneceğini duyurdu.

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