Almanya’da aşırı sağcı terörist grubun 25 üyesi gözaltına alındı

- Reklam -

ALMANYA, (DHA) – Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, bugün geniş çaplı bir operasyonla hükümeti devirmeyi planladıkları şüphesiyle aşırı sağcı terörist grubun 25 üyesini gözaltına aldıklarını açıkladı. Adalet Bakanı “Anayasal organlara silahlı bir saldırı planlandığına dair bir şüphe var” açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Buschmann, Almanya’nın 11 bölgede 3 binden fazla güvenlik gücüyle gerçekleştirilen operasyonda aşırı sağcı terörist grup ‘Reichsbürger (Reich Vatandaşları)’ hareketinin 25 üyesinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Buschmann “Anayasal organlara silahlı bir saldırı planlandığına dair bir şüphe var” açıklamasının ardından bu kişilerin ‘devlet gücünü ele geçirmek’ için kumpas kurduklarını ifade ederek “Planlardan biri Federal Meclis’i silahla ele geçirmekti” dedi.

Almanya Başsavcılığı tarafından isimleri açıklanan 22 kişinin bahsi geçen aşırı sağcı terörist grubun üyesi olduğu, 3 kişinin de destekçisi olduğu belirtildi. Savcılık ikisi Alman vatandaşı olan bu üç kişiden birinin “Rus uyruklu Vitalia B.” olduğunu belirtti. Açıklamada, ele geçirilen grubun Kasım 2021 tarihinden itibaren komplo kurduğu, Almanya’daki mevcut devlet düzeni yerine ana hatlarıyla oluşturulmuş kendi hükümet biçimini getirmeyi planladıkları belirtildi. Açıklamada “Grubun üyeleri, sözde Reichsbürger ve QAnon ideolojisinin anlatılarından oluşan bir komplo mitleri topluluğunu takip ediyor. Almanya’nın şu anda sözde bir ‘derin devlet’ tarafından yönetildiğine kesinlikle ikna olmuşlar” ifadelerini kullanıldı.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -