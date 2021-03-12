Almanya’da 9 yıl önceki soygun sosisli sandiviçteki DNA ile çözüldü

Almanya, (DHA) – Almanya’da 2012 yılında yapılan soygunda olay yerine bırakılan yarım bırakılmış sosisli sandiviçteki DNA örneği sayesinde yıllar sonra çözüldü.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Schwelm kasabasında 9 yıl önce gerçekleştirilen soygunda suçlu olay yerinde bırakılan yarım bırakılmış sosisli sandiviçte bulunan DNA örneği tarafından ortaya çıktı. Sandviçten alınan DNA örneğinin, Fransa’da başka bir olay sırasında gözaltına alınan şüphelinin DNA’sıyla eşleştiği bildirildi. Alman polisi 9 yıllık bir hırsızlık vakasının zanlının ısırıp yememeden bıraktığı bir sosisten elde edilen DNA sayesinde çözüldüğünü açıkladı.

ZAMAN AŞIMI NEDENİYLE İADE EDİLMEYECEK

Fransa’da başka bir suçtan dolayı gözaltına alınan adamın DNA’sı Alman polisinin elindeki örnekle uyuşunca yıllardır bekleyen dosya da kapanmış oldu. Schwelm kenti polis yetkilileri yaptığı açıklamada, 30 yaşındaki bir Arnavutluk vatandaşı olan hırsızın girdiği evde ev sahibine ait sosisi ısırdığını ve olay yerinde bıraktığını açıkladı. Olay Mart 2012’de gerçekleşmişti. Polise göre ilk başta eşleşme bulamadıkları sandiviçin içindeki sosisten alınan DNA örneği yıllar sonra uluslararası veritabanında karşılarına çıkınca suçlu yakalanmış oldu. Fransa’da bir şiddet suçuna karıştığı için gözaltına alınan adamın DNA’sı hırsızlık dosyasındaki DNA’ya uyunca dedektifler Alman polisine haber verdi. Alman polisi suçun zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle DNA’sından bulunan hırsızın Almanya’ya iadesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.