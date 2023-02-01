Almanya ve İspanya’dan teklifler alan Koray Günter, Serie A’da kaldı

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– Stuttgart, Hertha Berlin, Sevilla ve Real Betis istiyordu

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)- İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona’da forma giyen Koray Günter, aynı ligde boy gösteren Sampdoria’ya transfer oldu.

Hellas Verona’da 3.5 yıldır top koşturan 28 yaşındaki Koray Günter, İtalya Serie A’da kaldı. Almanya ve İspanya başta olmak üzere birçok kulüpten teklif alan tecrübeli savunmacı, tercihini İtalya Serie A’da kalmaktan yana kullandı. Sezon sonuna kadar kiralık olarak Sampdoria forması giyecek Koray Günter’in zorunlu satın alma opsiyonu da bulunuyor.

ALMANYA VE İSPANYA’DAN 2’ŞER TEKLİF

Tecrübeli savunmacıya Almanya ve İspanya’dan teklifler vardı. Almanya Bundesliga ekipleri Stuttgart ve Hertha Berlin’in yanı sıra İspanya LaLiga’dan Sevilla ve Real Betis tecrübeli savunmacıyı kadrosuna katmak istiyordu.

Almanya ve İspanya’dan gelen bu teklifler sonrasında İtalya’da kalmak isteyen Koray Günter, Sampdoria’ya imzayı attı. Verona ile sezonun ilk yarısında 13 maçta görev yapan Günter, bu maçlarda takımına 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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