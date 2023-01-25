Almanya, Leopard 2 tanklarını Ukrayna’ya gönderme kararı aldı

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Vahdet AYAZ, (DHA)- Almanya Hükümeti resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Federal hükümet, Ukrayna silahlı kuvvetlerine Leopard 2 ana muharebe tankları sağlamaya karar verdi” denildi.

Almanya Hükümeti’nden yapılan açıklamada, kararın, Avrupa’daki ve uluslararası diğer ortaklarla yapılan yoğun istişarelerin sonucu olarak alındığı ifade edildi. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, “Bu karar, Ukrayna’yı elimizden gelen en iyi şekilde destekleme şeklindeki iyi bilinen çizgimizi takip ediyor. Uluslararası düzeyde koordineli bir şekilde hareket ediyoruz” dedi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Alman hükümeti, ilk adım olarak 14 Lepoard 2 A6 tipi ana muharebe tankının Almanya Silahlı Kuvvetleri envanterinden gönderileceğini duyurdu. Açıklamada, diğer Avrupa ülkelerinin de ellerindeki Leopard 2 tanklarını Ukrayna’ya göndereceği aktarıldı. Ayrıca Ukrayna askerlerinin Almanya’da eğitim alacağı bilgisi de paylaşıldı.

POLONYA’DAN SCHOLZ’A TEŞEKKÜR

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Teşekkürler Şansölye Olaf Scholz. Leopard tanklarını Ukrayna’ya gönderme kararı, Rusya’yı durdurmak için büyük bir adım. Birlikte daha güçlüyüz” dedi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Almanya’nın tank kararına ilişkin yaptığı açıklamada, “NATO Müttefikleri ve dostlarının Ukrayna’ya ana muharebe tankları göndermesi doğru bir karar. Challenger 2’lerin yanı sıra Ukrayna’nın savunma ateş gücünü güçlendirecekler. Ukrayna’nın bu savaşı kazanması ve kalıcı bir barışı sağlaması için birlikte çabalarımızı hızlandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

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