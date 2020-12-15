Almanya kapanıyor ya biz?

Basına da yansıyan haberlere göre Almanya Covid-19 pandemisi ile savaş stratejisi dahilinde yeni kararlar aldı, bu kararlar uyarınca ülkede yeni bir karantina dönemi başlıyor.

Almanya’da hükümetle eyalet başbakanları çarşambadan itibaren çok sıkı önlemlerin devreye girmesinde uzlaşmış bulunuyor. 16 Aralık’tan en az 10 Ocak’a kadar perakende satış yapan tüm işletmeler kapanacak, kamusal hayat büyük ölçüde sınırlandırılacak.

Şansölye Angela Merkel, “Önlemlerin daha hafif olabilmesini isterdim, ama Noel alışverişi nedeniyle sosyal temas sayısı önemli ölçüde arttı. Eyleme geçmeye acil ihtiyaç var” dedi.

Hükümet önlemlerden etkilenen şirketleri ayda toplam 11 milyar euro boyutundaki bir yardım paketi ile destekleyecek, kapanmak zorunda kalan iş yerlerinin ayda en fazla 500 bin euro’ya kadar sabit masraflarının yüzde 90’ını karşılayacak.

Basın toplantısında Şansölye Angela Merkel ile Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, yeni önlemlerin uygulanma tarihinin ucunun açık olduğunu, sonuç alınamazsa 10 Ocak’tan sonra da devam edebileceğini belirtti.

Şansölye Angela Merkel bu boyuttaki can kaybına göz yumulamayacağını söylüyor ve gerekli tedbirleri en radikal şekilde almaktan kaçınmıyor, vatandaşlarının canını her şeyin önüne koyuyor.

Elin oğlu zengin, kasası dolu, hem tedbir alabiliyor ve hem de bu tedbirlerin ülkede iflaslara, yoksulluğa ve açlığa yol açmasını engelleyebilecek maddi destekleri sağlayabiliyor.

Türkiye’de ise insanlar “kırk katır mı kırk satır mı” misali salgından yada açlıktan ölmek arasında bir tercih yapmak zorunda kalıyor. Bunun sebebi elbette devletin gerekli mali desteği sunabilecek parasal imkanlardan ve mali güçten yoksun olması. Atalarımız boşuna “zengin kervanını dağdan aşırır, fakir düz ovada yolunu şaşırır” dememiş, iktidar ne yapacağını bilmez bir halde algı operasyonları ile oyuncaklanıp duruyor…

Malum kasa tam takır kuru bakır, Merkez Bankası kendisine emanet bırakılmış parayı bile har vurup harman savurmuş, kasası eksi bakiye veriyor, alacaklı gelse parasını istese iş karakolda bitecek yani durum o kadar vahim, devlet bu durumda kime nasıl mali destek verebilir ki?

Sorunun boyutu da çok büyük, bir stabilite sağlayabilmek için en az 120 milyar dolar civarında ek bir kaynağa ihtiyaç var. Elde satıp savabilecek kayda değer pek bir şeyde kalmamış bulunuyor.

Borç veren çıkar mı, çıkarsa hangi vadede ve ne faizle, ne boyutta bir borç verir bilinmiyor.

İktidar borç verecek çevreler ile devamlı kavga halinde, borç verebilecek kurumlara hala “faiz sebep, enflasyon sonuçtur” safsatası anlatılıyor.

Türkiye’de konuşan bütün bilim insanları en az 28 gün, yani iki kuluçka süresi boyunca tam bir kapanma yapılmazsa salgının yavaşlamayacağını ve bu koşullarda aşılamadan da beklenen faydanın sağlanamayabileceğini açık ve net olarak söylüyorlar, fakat dinleyen kim?

İktidar mevcut ekonomik koşulları da göz önüne alarak böyle bir kapanmaya yanaşmak istemiyor. Aslında çok büyük bir hata yapıyor, gerekli tedbirleri almaz ve bu sorunu makul bir sürede çözemez, süreci uzatırsa ekonominin göreceği zarar emin olun çok daha fazla olacaktır.

Kısa süreli böyle bir tedbire dayanmak mümkün, ama süreç uzadıkça oluşan zarar tahammül edilemez bir hal almaktadır.

Ekonomide yarı açık yarı kapalı çalışan işletmeler ne yapacaklarını, nasıl yapacaklarını bilemez bir haldedirler. İşler çok düşmüştür, çarklar dönmemektedir, milyonlarca çalışan 1.168 liralık ücretsiz izin desteği ile aylardır yaşamaya çalışmaktadırlar. Milyonlarca işsiz ve gelirsiz insanın yaratabileceği sosyal patlama ürkütücüdür.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un, TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında, bir eline ‘iş’ diğer eline ‘aş’ yazarak yaşamına son veren yurttaşa yönelik soruları görmezden gelerek, “Türkiye’de yoksulluk, özellikle aşırı yoksulluk, sorun olmaktan kalktı” demiş olması iktidarın nasıl bir aymazlık içinde olduğunu açıkça göstermektedir.

İşin açığı hem salgın ve hem de ekonomik kriz kontrolden çıkmış bir haldedir, bu işin varacağı nokta korkarım ki bir morotoryum olacaktır, lakin iktidar hala derin bir gaflet uykusunda bulunmaktadır.