Almanya Başbakanı Scholz, BioNTech’i ziyaret etti

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ALMANYA, (DHA) – BioNTech ile İngiltere hükümeti kanser için mRNA bazlı aşı ortaklığını duyurmasının ardından bugün Almanya Başbakanı Olaf Scholz, BioNTech’i ziyaret etti. Öte yandan BioNTech, bugün Marburg’daki fabrikasındaki ‘plazmid DNA’ üretim tesisinin inşaatını tamamladığını duyurdu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bugün BioNTech’in kurucu ortakları CEO Prof. Dr. Uğur Şahin ve CMO Prof. Dr. Özlem Türeci ile Marburg’daki yeni üretim tesisini ziyaret etti. BioNTech, Marburg’daki fabrikasında 40 milyon Euroluk uzun dönem yatırımla şirketin ilk tescilli plazmid DNA üretim tesisinin inşaatının tamamlandığını duyurdu.

Plazmid DNA’nın, mRNA bazlı aşıların ve tedavilerin yanı sıra hücre tedavilerinin üretimi için önemli bir başlangıç malzemesi olduğu belirtildi. Yeni tesis ile BioNTech’in, kanser ve bulaşıcı hastalıklar alanlarında klinik ürün adayları ve ticari ürünler için bağımsız olarak plazmid DNA üretmeyi planladığı vurgulandı.

‘BİONTECH’İN YATIRIMI ÇOK İYİ HABER’

Almanya Başbakanı Scholz ziyaretiyle ilgili “Tıbbi biyoteknoloji, 21. yüzyılın kilit teknolojisidir. Pandemi, Almanya’nın inovasyon ve ilaç üretimi için bir yer olduğunu kanıtladı. Almanya ve Avrupa, yerel değer zincirleri oluşturarak daha esnek hale geliyor. BioNTech’in yatırımı çok iyi haber” ifadelerini kullandı.

Biontech CEO’su Prof.Dr. Uğur Şahin ise “2020 sonbaharında Marburg’daki üretim tesisimizi satın aldığımızdan beri, üretim kapasitemizi ve yeteneklerimizi genişletmek için sürekli olarak tesise yatırım yaptık. Plazmid üretimi, mRNA üretiminin heyecan verici ve önemli bir parçasıdır, yakında kendi bünyemizde yapabilmeyi umuyoruz” dedi.

İngiltere Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ocak ayında BioNTech ile mRNA bazlı kanser aşısı için ortaklık yapacağını duyurmuştu. Bu ortaklık basında BioNTech’in Almanya’dan ayrılması şeklinde yorumlara neden olmuştu.

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