Almanya Başbakanı Merkel’in partisi CDU’nun yeni başkanı Armin Laschet seçildi

Almanya, (DHA)- Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) yeni liderini seçti. İlk kez online ortamda oy kullanılan seçimde CDU’nun yeni lideri bilinen Armin Laschet oldu.

Almanya siyasetinin en güçlü partisi konumundaki ve Başbakan Angela Merkel’in başkanlığındaki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU iki süren 33’üncü parti kongresinde, yeni liderini seçti.Delegelerin en fazla desteğini alan iki aday Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Armin Laschet ile Friedrich Merz arasında yapılan ikinci tur seçimden zaferle çıkan isim 521 oyla Armin Laschet oldu. Rakibi Merz ise 466 delegenin oyunu aldı. Seçimde, 1001 delegenin 992’si oy kullandı. Seçim sonrası konuşan Laschet, partisi CDU’yu yaklaşan eyalet seçimlerine hazırlamak ve Eylül ayındaki federal meclis seçimlerinde de “başbakanı çıkartan parti” yapmak için elinden gelen çabayı göstereceğini ifade etti.

MERKEL 18 YIL SONRA VEDA ETTİ

Başbakan Angela Merkel 18 yıldır liderliğini yürüttüğü Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Genel Başkanlık görevini 8 Aralık 2018 yılında gözyaşlarıyla devretmişti.

ARMİN LASCHET KİM?

Almanya’nın en yüksek nüfuslu eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya’nın başbakanı Armin Laschet, Merkel’in partisini merkez sağda konumlandıran, diğer parti seçmenlerine de hitap eden ılımlı politikalarına yakınlığı ile tanınıyor. 2015 yılındaki mülteci krizi sonrasında Merkel’in izlediği “açık kapı” politikasına destek veren 59 yaşındaki Laschet, gurbetçi nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nin uyum bakanı olarak da görev yaptı. Göçmen kuruluşları ve temsilcileri ile yakın ilişki içerisinde olan Laschet, liberal görüşleri nedeniyle sağcı kesimlerin eleştiri oklarının hedefindeki bir siyasetçi olarak biliniyor.