Almanya, 21 Yaş Altı Avrupa şampiyonu oldu 

İSTANBUL,(DHA)

Avrupa 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde Portekiz’i 1-0 mağlup eden Almanya, şampiyon oldu.

Slovenya’nın başkenti Ljubljana’daki Stozice Stadı’nda oynanan maçta Almanya 49’uncu dakikada Lukas Nmecha’nın attığı golle 2009 ve 2017 yıllarının ardından turnuvada üçüncü kez şampiyonluk kupasını kaldırdı. Türk asıllı Alman futbolcu Salih Özcan mücadelede 90 dakika forma giyerken, geçtiğimiz sezon Galatasaray’da kiralık olarak oynayan Gedson Fernandes ise maça 83’üncü dakikada Florentino’nun yerine dahil oldu.

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(FOTOĞRAFLI)