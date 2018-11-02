Cumhuriyet Döneminin ilk yıllarında Nazi Almanya’sından kaçan Alman bilim ve sanat insanlarından Prof. Eduard Zuckmayer Yılmaz Güney Sahnesi’nde gerçekleştirilen etkinlikle anıldı.

Cumhuriyet Döneminin ilk yıllarında Nazi Almanya’sından kaçan Alman bilim ve sanat insanlarından Prof. Eduard Zuckmayer Yılmaz Güney Sahnesi’nde gerçekleştirilen etkinlikle anıldı.

“Cumhuriyet Döneminin İlk Yıllarında Ankara ve Çankaya’da Yabancı Bilim İnsanlarının İzleri” konulu etkinlik programı, 1936 yılında Nazi Almanya’sından kaçarak Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün davetiyle Türkiye’ye gelen Prof. Eduard Zuckmayer anması ile devam etti.

Yılmaz Güney Sahnesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann’ın eşi Marion Erdmann, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Zuckmayer’in öğrencileri katıldı.

Taşdelen anma törenindeki konuşmasında, düzenlenen programın bir parçası olmaktan onur duyduğunu belirterek, İstiklal Marşı’na Almanca sözler yazan, “Dostluğun Bir Sevgisi” isimli Alman çocuk şarkısını Türkçe sözlerle yeniden düzenleyen herkese müzik anlayışı ile Modern Cumhuriyetin kültür ve sanat politikalarının inşa edildiği döneme katkılarını sunan bir müzisyen olan Zuckmayer’i saygıyla andığını söyledi. Gecede konuşma yapan Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann’ın eşi Marion Erdmann Çankaya Belediyesine teşekkürlerini ileterek Türk Alman dostluğunun en önemli temsilcilerinden biri olan Zuckmayer “Müzik kalpleri açar, kültürleri birleştirir” sözleriyle izleyicilere seslendi.

Çankaya Belediyesi, Almanya Federal Cumhuriyeti ve Goethe Enstitüsü ortak programı olan etkinlikte Zuckmayer’in hem öğrencisi hem de meslektaşı Prof. Ali Uçan’ın anılarını paylaştığı programda, Zuckmayer beste ve düzenlemelerinden oluşan eserler Prof. Mustafa Apaydın yönetimindeki Türkiye Polifonik Korolar Derneği’nin konseri ile devam etti. Konserde Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann’ın eşi Marion Erdmann da sahneye çıkarak Zuckmayer’in bestelerini seslendirdi.

Zuckmayer’in Cebeci Asri Mezarlığındaki kabri de ziyaret edildi.