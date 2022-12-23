Alman hastanesinin hatasıyla cenazesi yakılan Türk vatandaşının ailesi şüphelerinin giderilmesini istiyor

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ALMANYA, (DHA) – Almanya’nın Hannover kentinde yaşayan ve 14 Aralık günü MHH Hastanesi’nin acil servisinde vefat eden Abdülkadir Sargın’ın naaşı, hastane morgundaki görevlinin hatası sonucunda başka bir Alman merhumla karıştırılmış ve Sargın’ın naaşı yakılmıştı. Merhumun yeğeni Barış Sargın, DHA’ya açıklama yaparak Almanya’da naaşların yakılmasının 3 haftalık bir süreç olduğunu, buna karşılık Abdülkadir Sargın’ın naaşının neden 2 gün içinde yakıldığı konusunda açıklama beklediklerini ve şüphelerinin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Almanya’da yaşayan Türk vatandaşı Abdülkadir Sargın, aldığı ciddi yaralar sonucunda 13 Aralık’ta Hannover kentindeki MHH Hastanesi’nin acil servisine kaldırıldı ve 1951 yılında Ereğli’de doğan Sargın, 14 Aralık’ta hastanenin acil servisinde yaşamını yitirdi. Sargın’ın naaşı, ailenin talebi doğrultusunda İslami usullere göre defin edilmesi için hastane yetkilileri tarafından cenaze işleri firmasına gönderildi. Naaş, 20 Aralık’ta yıkanırken Abdülkadir Sargın’a ait olmadığı ortaya çıktı ve Sargın’ın ailesi, hatanın düzeltilmesi için MHH Hastanesi’ne başvurdu.

Merhum Abdülkadir Sargın’ın yeğeni Barış Sargın, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklama yaparak süreçle ilgili şunları kaydetti;

“Merhum amcamın oğlu ve benim kuzenim Kerem Sargın, naaşın yıkanırken başkasına ait olduğunu tespit ederek Hannover’deki bu hastaneye başvurdu. Hastanenin morgunda görevli ve stajyer olduğunu belirten görevli hanım, kendisinin bir hata yaptığını ve amcamın naaşının yakılmak üzere krematoryuma gönderildiğini ifade etmiş. Hemen gerekli iletişimi sağladık ve merhumun naaşının 13 Aralığı takip eden iki gün içinde burada yakıldığını öğrendik.

‘NAAŞ NEDEN HIZLICA YAKILDI, NE GİZLENMEK İSTENİYOR?’

Almanya’da naaş yakılma işlemleri ortalama 3 haftalık bir süreç. Neden 2 gün içinde amcamın naaşı hızlıca yakıldı? Bu acele bizi çok şüphelendirdi. Alman yetkililer naaşı yakmak için neden bu kadar hızlı hareket etti? Burada saklanmak istenen nedir diye kendime soruyorum açıkçası. Bize merhum amcamın küllerini teslim etmek istediler ancak biz nereden bileceğiz bunların amcama ait olduğunu? Zaten amcamızı kaybederek bir acı yaşadık, üstüne naaşın karıştırılmasının ve yakılmasının acısını yaşıyoruz. Şimdi bizim şüphelerimizi nasıl giderecekler?”

Barış Sargın, bu süreçte Türkiye’nin Hannover Konsolosluğu’nun çok yardımcı olduğunu, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan kendilerinin hemen arandığını ve olayın takipçisi olacaklarının belirtildiğini ifade etti. Öte yandan Hannover Konsolosluğu’nun, Sargın ailesine avukat tahsis edeceği ve ailenin hukuki süreç başlatacağı vurgulandı. Barış Sargın, Hannover’deki Alman polisinin de ayrı bir soruşturma açtığını belirtti.

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