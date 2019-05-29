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29 Mayıs 2019
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Dış Haberler

Alman besicilerin fazla miktarda antibiyotik kullandıkları ortaya çıktı

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Almanya’da tavuk yetiştiricisi ve dana, sığır gibi büyük baş hayvan besicilerinin antibiyotik kullanmalarında bir azalma olmadığının tespit edildiği bildirildi.

Federal Tarım Bakanlığı’nın dahili bir rapor sonuçlarına göre, besiciler, yetiştikleri hayvanları hızlı bir şekilde büyüyüp et tutması için antibiyotik kullanımına devam ediyor.

Süddeutsche Zeitung gazetesinde yer alan haberde, Federal Hükümet’in, antibiyotikle yetiştirilmiş tavuk, hindi ve dana etlerinin tüketicilerde meydana gelecek sıhhi zarar ve hasarları azaltmak için getirdiği sınırlamaların uygulamada bir işe yaramadığı belirtildi.

Alman devlet televizyon kanallarından NDR ve Süddeutsche Zeitung gazetesinin ulaştığı bakanlığın dahili raporunda, tavukçuluk ve hindi çiftlikleriyle dana besiciliğinde yüksek oranda antibiyotik kullanımının eskisi gibi devam ettiğinin tespit edildiğinin yer aldığı bildirildi.

Haberde, hükümetin tavuk, hindi ve dana besiciliğinde kimyevi ilaç kullanmanı azaltmayı öngören kanuni değişikliklerin ciddi bir işe yaramadığına dikkat çekildi.

Federal Tarım Bakanlığı’nın antibiyotik kullanımı dâhili raporunda, son üç yıllık rakamlara göre domuz besiciliğinde yüzde 40’lara varan antibiyotik kullanımı azalması olduğunu okuyucularına aktaran Süddeutsche Zeitung, bu azalmanın tavuk, piliç, hindi ve dana besiciliğinde neden yaşanmadığının yeniden başka yöntemlerle araştırılacağını yazdı.

Besicilerin, antibiyotikli madde kullanımlarını toplamda azalttığını fakat hayvanlarına yedirdikleri yiyecek maddesindeki antibiyotik oranın yüksek dozda olduğunun belirtildiği haberde, besicilikte kullanılan ve sağlık uzmanlarının kesinlikle karşı oldukları ve kullanılmaması gerektiğini belirttikleri Colistin adlı madde olduğu kaydedildi.

Haberde, Colistin, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından insanlardaki hastalıkların tedavisinde ‘çok önemli’ bir ilaç katkısı olarak belirlenen maddeler arasında bulunuyor.

Colistin maddesinin insanlar tarafından beslenme üzerinden vücuda alınması halinde, bağışıklık sisteminin tahrip olduğu ve daha sonra farklı sebeplerden dolayı meydana gelen hastalıklarda tedavi için kullanılan antibiyotiklerin tedaviye bir cevap vermemeye sebep olduğu hatırlatıldı.

Federal Tarım Bakanlığı’nın antibiyotik kullanımı dâhili raporuna ilk tepki Yeşiller Partisi’nden geldi.

Hükümeti besicilerin ‘yedek antibiyotik’ kullanımında gerekli titizliği gösterip şart olan kontrolleri layıkıyla yapmamakla suçlayan Yeşiller Partisi Tarım Politikaları Federal Sözcüsü Friedrich Ostendorff, “Federal Tarım Bakanı Julia Klöckner’in acilen yapması gereken; besinler içinde alınmasının insan sağlığına çok ciddi zararı olan her türlü antibiyotiği besihanelerden uzaklaştırmak için gerekli politik adımları atmaktır. Bunun için gerektiğinde her türlü politik desteğe de hazırız’’ dedi.

Federal Tarım Bakanlığı’ndan dâhili rapor sonuçlarıyla ilgili yapılan kısa açıklamada ise, “Rakamları daha detaylı inceleyip değerlendireceğiz. Gerek duyulması halinde kanuni düzenlemeye de gidilecektir. Besihanelerde, kanunlarımızın öngördüğü tolerans sınırının üzerinde antibiyotiğe yer yoktur ve buna göz de yumulmayacaktır” denildi.

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