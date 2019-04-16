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16 Nisan 2019
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Dış Haberler

Alman araç kiralama şirketi DEXCAR’a ‘dolandırıcılık’ soruşturması

Editör Editör

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Almanya’da Bochum Savcılığı’nın Essen şehrinde faaliyetlerini sürdüren Dexcar adlı araç kiralama şirketi hakkında müşterilerini ‘saadet zinciri’ sitemiyle dolandırmak şüphesiyle soruşturma açtığı belirtildi.

Dexcar hakkında başka bir soruşturmanın da Avusturya’da Feldkirchen savcılığı tarafından sürdüğü kaydedildi

Alman devlet televizyon kanallarından ARD ve  Süddeutscher Zeitung’un kamuoyuna yaptığı bilgilendirme açıklamasını haberleştiren Die Zeit Online, Dexcar hakkında yedi Avrupa Birliği üyesi ülkede 37 bin müşterisine ‘kartopu’ sistemiyle gerçek dışı vaatlerle dolandırdığı şüphesiyle soruşturma açıldığını duyurdu.

Almanya merkezli araç kiralama şirketi Dexcar’ın, Fransa, Avusturya, Hollanda, İspanya, Romanya ve İtalya’da da aktif olduğu belirtilen haberde, şirketin reklamlarında yanıltmalar olduğu gerekçesiyle İtalya Reklam Kontrol Dairesi tarafından 400 bin Euro para cezasına çarptırıldığı belirtildi. 

Sisteme göre, ilk kayıtta seçilen aracın büyüklüğüne bağlı 547 ila 1950  Euro arasında ücret alınıyor.  Bu ücret karşığı iki yıl bekleme süresinin akabinde arzulanması halinde, her üç ayda bir değiştirebilme imkanı sunuluyor. Dexcar bu sistemle, 24 ay sigorta, vergi, bakım ve lastik değişimi masrafları da kendileri tarafından üstlenilen iki yıl bedava araç kullanım hizmeti vaad ediyor. 

Alman basını haberlerinde, Dexcar’ın yeni müşteri bulanlara iki yıl bekleme sürelerini kısaltma vaadinin, Alman Ticaret Rekabet Kanunlarına göre suç oluşturduğu gerekçesiyle soruşturma açıldığı kaydedildi.

Dolandırıcılık soruşturmasıyla ilgili WDR televizyonunda yer alan aynı konuyla ilgili başka bir haberde ise, 2014 yılından bu yana araç kiralayan Dexcar’ın, bu sistemine kaydolanlardan şimdiye kadar sadece 500’üne araç verdiği, 39 bin 500 kayıtlı müşterisinin vaadedilenin aksine araçlarına kavuşamadığı bildirildi.

Araçlarını  bekleyen Dexcar müşterilerinin dolandırıldıkları iddiasıyla adli makamlara başvurdukları bildirilen WDR’in haberinde, Dexcar araç kiralama şirketinin merkezinin Essen’de bulunduğu ve İtalyan iki kardeşe ait olduğu kaydedildi.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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