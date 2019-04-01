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1 Nisan 2019
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Alma Mansur’un ahını çıkar Yavaş Yavaş

Orhan Uğuroğlu

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“Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste…” Yüzlerce yıllık tekerleme bu kez de şöyle gerçek oldu: Alma Mansur’un ahını çıkar Yavaş Yavaş…

Türk dil kurumuna göre;
Mazlum; Zulüm görmüş, haksızlığa uğramış, sessiz ve uysal, boynu bükük…
31 Mart yerel seçimi öncesi Millet İttifakı da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş da Cumhur ittifakı tarafından mazlum hale düşürüldüler.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli miting alanlarında Millet İttifakının ortakları CHP ve İYİ Partiye tarihte görülmemiş şekilde hücum ettiler.

Mazlum duruma düşürdüler…
Hele hele “mal bulmuş mağribi” gibi yine Türk dil kurumuna göre “büyük bir zenginliğe kavuşmuşçasına aşırı sevinç ve coşku ile” Millet ittifakının adayı Mansur

Yavaş’a sabıkalı bir sapığın kurduğu kumpas ile resmen mağdur duruma düşürdüler.

Ve işte sağduyulu büyük Türk milleti 31 Mart yerel seçimde “alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste” sözünü gerçek kıldı.

Alma Mansur’un ahını çıkar Yavaş Yavaş…

Peki, Erdoğan sadece millet ittifakını ve Mansur Yavaş’ı mı mazlum duruma düşürdü.
Elbette hayır.

İstanbul’da Kadir Topbaş’ı, Ankara’da Melih Gökçek’i ve 9 AKP’li başkanı istifaya zorlayarak onların da ahını aldı.

7 Kasım 2017 tarihinde CNN Türk canlı yayınında, azillerin demokrasiye aykırı büyük bir siyasi hata olduğunu belirterek “Erdoğan bence kaleleri boşaltarak büyük bir hata yaptı” dedim.

26 Nisan 2018’de bu görüşü yazdım.
İzlemek isterseniz bu linkleri sunuyorum:
https://www.youtube.com/watch?v=bmEdvBAtlL0
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/erdoganin-tarihi-hatalari-47188yy.htm

ANADOLU AJANSINA KEDİ GİRDİ

Bugüne kadar yaşanan seçimlerin sloganı, “trafoya kedi girdi” idi.
Seçim geceleri kesilen elektrikler oyların çalınmasına, seçim sonuçlarının çarpıtılması iddialarına neden olmuş demokrasiye leke düşmüştü.

31 Mart yerel seçiminde o kedi görüldü ki Anadolu Ajansının (AA) veri tabanına girdi.

Saat 21,36’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları büyük bir hızla girilirken,

Mansur Yavaş Ankara’yı farklı kazanırken,
O kedi yok mu o kedi Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım’ın oyları eşit hale gelince AA veri akışını durdurdu.

Halk TV’de seçim sonuçlarını Şaban Sevinç koordinasyonunda değerlendirirken sabah 06.30’a kadar AA’ya ve YSK’ya şu kediyi kovalayın, İstanbul’da İmamoğlu’nun kazandığını açıklayın diye çağrı yaptık.

İmamoğlu 10 kez yaptığı basın açıklaması ile Barış Yarkadaş canlı yayına bağlanarak sadece 2 sandığın sonuçlarının yansımadığını belirterek, yaklaşık 27 bin 500 oy ile Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazandığını ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarına ve YSK verilerine dayanarak açıkladılar.

Bütün gece sessiz kalan ve 11 YSK üyesinin görev sürelerinin 1 yıl uzatılması ile tartışılan hale gelen YSK başkanı Sadi Güven dün sabah şu açıklamayı yapmak zorunda kaldı:

“Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 oy, Binali Yıldırım da 4 milyon 131 bin 751 oy almıştır”

Başkan Güven şu tarihi açıklama ile AA’nın seçim sonuçlarını nasıl engellediğini de açıkça ortaya koydu:

“Anadolu Ajansı benim müşterim değil. Benden veri almıyor. Nereden alıyor bilmiyorum. Anadolu Ajansı akşam 9’ları gösterdiğinde ben sisteme yeni daha tarayıp girmeye başlamıştım.”

Abonelerine seçim sonuçlarını verme taahhüdü veren Anadolu Ajansı yayınladığı seçim sonuçlarını demek ki AKP’den alıyordu.

Demek ki veri akışını YSK değil AKP durdurdu.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yapılan ilk seçimde demokrasiye düşen bir kara leke oldu.
Seçim sonuçlarının siyaseti nasıl etkileyeceğini de elbette yorumlayacağım.
Ancak yarına kadar beklemenizi rica ediyorum…

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Orhan Uğuroğluhttps://sonsoz.com.tr
1969 yılında Yeni Tanin Gazetesinde 10 yıl, 1981'de Haldun Simavi'nin Günaydın Gazetesinde 10 yıl, 1990'dan 2005'e kadar Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star'da, 2014 Ekim'den beri Sonsöz'de...

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