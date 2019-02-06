Hayat pahalılığı, siyasi gelişmeler, beslenme bozuklukları, plastik ve pet malzeme kullanımı insan hayatını olumsuz etkilerken Türkiye’de ortalama yaşam süresi yükseldi.

Ünlü şairimiz Cahit Sıtkı Tarancı, “Yaş otuz beş! yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün” demişti.

Yapılan istatistiklere göre 1994 yılında Türkiye’de 68.8 yıl olan yaşam süresi, 2016 yılı itibariyle 78 yıla yükselmiş durumda. Tarancı’nın deyimiyle ortalama 70 yıl olan yaşama süresi, sosyo-ekonominin gelişimiyle büyümeye devam ediyor.

Doğuşta beklenen yaşam süresi son 22 yılda 9,2 yıl uzadı. Türkiye’de 2016 yılı itibariyle erkeklerde 75,3 olan yaşam süresi, kadınlarda 80,7 yıl olması bekleniyor.

Dünyada insan ömrünün en uzun olduğu ülke dünyada ortalama insan ömrünün en uzun olduğu ülke 89.5 yıl ile Monako oldu.

Dünyada insan ömrünün en kısa olduğu ülke 50.2 ile Çad oldu.

Türkiye’deki ortalama yaşam süresi

Türkiye’de ortalama yaşam süresi 78 yıl olarak belirlendi. Erkeklerde yaşam süresi 75.3 olurken, kadınlarda yaşam süresi 80.7 oldu. Türkiye’de yaşam süresi son 22 yılda 9.2 arttı.

İzlanda’da kadınlarda ortalama yaşam süresi 85.3 iken, erkeklerde bu sayı 80.9 olarak belirlendi.

Japonya’da da çoğu ülkede olduğu gibi Kadın nüfusun, erkek nüfusu oranla yaşam süreleri uzunluk gösteriyor. Kadınlar Japonya’da ortalama 88.5 yaşına kadar yaşarken, bu durum erkekler için 81.7 olarak belirlendi.

Singapur’da erkeklerde ortalama yaşam süresi 82.3, kadınlarda ise 87.5.

İtalyan ve Fransız kadınların yaşam süreleri birbirlerine oldukça yakın, Fransa’da kadınların ortalama yaşam süresi 85.1 iken, İtalya’da 85.

İsveç ve İsviçre’de yaşayan erkeklerin ortalama yaşam süreleri birbirine çok yakın olan ülkelerden. İsviçre’de 80.3 olan erkek yaşam süresi, İsveç’te 80.2 oldu.

Ne diyelim Allah sizlere sağlıklı, mutlu başarılı uzun ömür nasip etsin.