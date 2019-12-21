Duayen devlet adamı, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in “Allah insanı yakışan iftiradan korusun” sözü hem çok anlamlı ve hem de çok yerinde bir cümledir.

Rant ekonomisinin yarattığı kent talanı, haksız zenginleşme ve yasa tanımazlık toplumumuzu içten içe çürüten bir olgudur.

En son Başkentimiz Ankara’da da böyle bir kentsel rant vurgunu Ankara Mimarlar Odasının müracaatı, Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın fikri takibi ve Mahkeme kararı ile ortaya çıktı.

AKP’li Büyük Şehir Belediye Başkanı Melih Gökçek zamanında başlayan, halefi Mustafa Tuna devrinde devam eden mahkeme süreçleri yargının verdiği karar ile sonuçlanmış ve inşaat Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5’inci İdari Dava Dairesi’nin 11 Nisan 2019 tarihli kararının Belediye tarafından uygulanması ile mühürlenmiştir.

Gazeteci Yazar Orhan Uğuroğlu’na konuşan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Plan iptal edildikten sonra dönemin büyükşehir belediye başkanı Sayın Mustafa Tuna’ya mühürle demiştik oda mühürlemedi bizde mühürlememe kararını yargıya taşıdık. Bugünkü konu mahkemenin bu mühürlememe işleminin iptalidir. Karar bize yeni tebliğ edildi. Başkan Mansur Yavaş’ın temyiz etmemesi de iyi oldu bir kent suçu vardı ki ortak olmamış oldu” dedi.

Mühürleme işleminin ardından Sinan Aygün’ün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduğu iddialarına ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada basında yer alan “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve bazı Meclis üyeleri hakkında Sinan Aygün tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur” haberleri nedeniyle aşağıdaki açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.

“Habere konu suç duyurusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi’nin 11.04.2019 tarih ve 2019/385 sayılı kararının gereğinin Ankara Büyükşehir Belediyesince yerine getirilmesine yönelik hareket etmesi bir suç olarak gösterilmek istenmektedir. Anılan kararla, Mimarlar Odası tarafından Togo Kulelerinde kat ve yoğunluk artışını sağlayan 2016 yılındaki imar değişikliği iptal edilmiştir. Kararda özetle Togo Kulelerine sağlanan fazladan inşaat yapma avantajının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve üst ölçekli plan hükümlerine aykırı olduğu tespit edilmiş ve söz konusu imar değişikliği bu nedenlerle iptal edilmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin mahkeme kararını yerine getirmek dışında bir yetkisi yoktur. Gerek Anayasamız ve kanunlar gerekse de kamu yararı söz konusu mahkeme kararının yerine getirilmesi gerekmektedir. Haksız menfaat ve imar rantı hırsıyla başlatılan bu algı operasyonuna rağmen mahkeme kararını uygulayarak bize emanet edilen yetim hakkını korumakta tereddüt etmeyeceğiz.” demiştir

Hürriyet gazetesinde yayınlanan habere göre ise Sinan Aygün, “Mansur Yavaş ile ekibinin TMMOB Mimarlar Odası’na açılan davayı ancak kendilerine 25 milyon TL para verilirse bir üst mahkemeye taşıyacaklarını, aksi halde inşaatını yıkacakları” tehdidi ile karşılaştığını iddia etmiş.

İşte tam da bu noktada Demirel’in “Alah insanı yakışan iftiradan korusun” sözü aklıma geldi, bir belediye başkanı mahkeme kararını uyguladığı için suçlanıyor akıllara zarar bir durum. Yahu suç olan mahkeme kararını uygulamamaktır, kimse bunlara sormuyor mu sen niye mahkeme kararına uymadın, yasalara saygılı olmadın diye. Teşbihte hata olmaz yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali zeytinyağı gibi bir üste çıkış!

Madem öyle bende sorayım bu imar işi nasıl oldu, nasıl böyle bir ballı kaymaklı imar rantı ortaya çıktı, kim pişirdi kim düşürdü?

Türkiye bu gözü dönmüş kentsel rant yaratma sevdasından kurtulmadan ne kalkınabilir ve nede demokratikleşebilir, demedi demeyin. Bir sözüm de halkımıza; ranta karşı yasaları ve kentin, kentlinin hakkını savunan hukukçuları, siyasileri, bürokratları ve sivil toplum önderlerini yalnız bırakmayın, onları destekleyin, sırtlarını size dayasınlar ki güçlü olsunlar, kent halkının haklarını savunabilsinler.