Alkolün etkisiyle KADES butonuna basınca polisi alarma geçirdi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA’da Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basan A.K’nin adresine giden polis ekipleri, erkek arkadaşıyla telefonda tartışmasının ardından alkolün etkisiyle butona bastığı öğrenilen kadını, ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Olay dün Bağlar Mahallesi 2705 sokakta, saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Erkek arkadaşı hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.K., cep telefonunda bulunan KADES programının butonuna bastı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, A.K’nin evine geldi. Zile basan ekipler, kapının açılmaması üzerine çilingir çağırdı. Ancak bir süre sonra A.K., kapıyı açtı. Eve giren ekipler, ‘A.K’nin neden KADES programından ihbarda bulunduğunu’ sordu. Alkollü olduğu belirlenen A.K.’nin erkek arkadaşıyla telefonda tartıştığı için butona bastığı öğrenildi. Polis tarafından A.K. önce sağlık kontrolü için hastaneye, ardından da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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