Alkollü sürücünün otomobille çarptığı kadın 21 gün son öldü, kaza anı kamerada

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Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Menemen ilçesinde, yaya geçinde kızıyla birlikte yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Kibar Zorel (41) tedavi gördüğü hastanede 21 gün sonra hayatını kaybetti. Aynı kazada yaralanan kızı Nisa Zorel (11) ise taburcu edildi. Kaza anının bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Kazadan sonra serbest bırakılan alkollü sürücü, annenin ölümü üzerine yeniden çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza geçen, 6 Kasım saat 08.30 sıralarında, Çanakkale Asfaltı’nda meydana geldi. Yaya geçidinde, yeşil ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan Kibar Zorel ve kızı Nisa Zorel’e, Sezgin Ağu’nun kullandığı 07 RJ 837 plakalı otomobil çarpıp, kaçtı. Çarpmanın etkisiyle anne-kız yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne-kız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi’ Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Nisa Zorel tedavisinin ardından taburcu edilirken, anne Zorel ise Manisa’daki bir özel bir hastaneye sevk edildi. Kibar Zorel, doktorların müdahalesine rağmen 27 Kasım’da hayatını kaybetti.

Kazadan, kısa bir süre sonra polise teslim olan Ağu’nun ise 153 promil alkollü olduğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan otomobil sürücüsü Ağu, Zorel’in ölümü üzerine yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ağu, hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, kazanın çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı. (DHA)

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