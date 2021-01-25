Alkollü sürücünün kullandığı otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Serik ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, yolcusu Bağnu Çancı (49) yaşamını yitirdi. Kaza yerinden kaçtıktan sonra jandarma tarafından yakalanan otomobil sürücüsünün ise alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, cumartesi akşam saatlerinde Serik ilçesi Tekke Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ü.V. (37) idaresindeki 07 AEZ 849 plakalı motosikletle aynı yönde seyreden Ç.Ş.’nin (23) kullandığı 07 ABY 106 plakalı otomobil çarpıştı. Motosikletteki Ü.V. ile yanında bulunan Bağnu Çancı yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Bağnu Çancı’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Motosiklet sürücüsü Ü.V. ise ambulans ile Kepez Devlet Hastanesi’ne götürülerek, tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazadan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü Ç.S. ve yanında bulunan N.C.D. ise jandarmanın takibi sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Sürücü Ç.S.’nin muayenesinde 2.10 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ç.S. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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