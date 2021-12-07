Alkollü sürücünün çarptığı motosikletli kurye ağır yaralandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) – ADANA’da alkollü sürücü Ö.A.’nın otomobil ile çarptığı motosikletli kurye Mehmet Adanır, ağır yaralandı.

Kaza, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı’nda meydana geldi. Ö.A. yönetimindeki 01 NM 163 plakalı otomobil, Mehmet Adanır idaresindeki 01 AHJ 817 plakalı motosiklete çarptı. Otomobilin önünde yaklaşık 40 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü, daha sonra savrularak kaldırımın bordür taşlarına çarptı. Bir restoranda motosikletli kuryelik yaptığı öğrenilen Adanır, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Adanır’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza yerinde gözaltına alınan sürücü Ö.A.’nın yapılan kontrolünde 0,60 promil alkollü olduğu belirlendi.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

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