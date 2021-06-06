Alkollü sürücünün çarptığı bisikletteki 1’i müezzin 2 kişi ağır yaralandı

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de, otomobilin çarptığı bisikletteki 1’i müezzin 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücünün 1,29 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı Döndü Kadın Camii önünde meydana geldi. Boran Koç (30) yönetimindeki 71 AAH 400 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, bisiklet süren Dursun Açıkel (34) ve arkasında bulunan İsmail Korkmaz’a (70) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Açıkel ve Korkmaz, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Açıkel’in İbadullah Camii müezzin kayyumu olduğu öğrenildi. Açıkel ve Korkmaz’ın durumlarının ağır olduğu bildirilirken, otomobil sürücüsü Koç’un ise 1,29 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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