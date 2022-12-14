Alkollü sürücü takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

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Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)- KADIKÖY’de alkollü olduğu belirlenen sürücü D-100 karayolunda otomobilin kontrolünü kaybetti. Kaldırıma çarparak savrulan otomobil takla attı. Sürücü ve yanındaki arkadaşı kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre Ulaş Can Çiftçi’nin kullandığı 34 CRS 935 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı.

2.42 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Ulaş Can Çiftçi’nin 2.42 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün ehliyetine el konulurken, otomobil ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.(DHA)

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