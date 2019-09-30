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      Alkollü sürücü polisten kaçarken kaza yaptı

      Editör -
      Düzce'de, trafikte tehlikeli araç kullanınca vatandaşlar tarafından ihbar edilen sürücü, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Otomobil sürücüsü yaklaşık 10 kilometre süren...
      Video Haber

      İzmir polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe

      Editör -
       İzmir polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe: yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi http://ajans.dha.com.tr/images/videos/2019_09/2019_09_30/2436267/zmir_polisinden_uyusturucu_tacirlerine_darbe_yaklasik_1_ton_uyusturucu_madde_ele_gecirildi.mp4
      Sağlık Haberleri

      Hamilelik döneminde bebeğinizle konuşun

      Editör -
      Hamilelik döneminde anne ile bebek arasındaki iletişimin bebeğin tüm hayatını etkilediğini belirten Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Kafkaslı, sevgi dolu bir nesil...
      Güncel Haberler

      30 yıllık öğretmene okulda saldırı

      Editör -
       MERSİN’de sınıf öğretmeni 30 yıllık eğitimci Nigar Özçelik (50), öğrenci velisinin saldırısı sonucu darbedildi. Hastanede tedavisi tamamlanan Özçelik'in şikayeti üzerine saldırıyı gerçekleştiren veli...
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