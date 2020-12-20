Alkollü sürücü polis otosuna çarptı, suçu arkadaşı üstlenmeye kalktı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü Emre A. (29), arkadaşlarıyla gezerken polis otosuna çarpıp kaçtı, yakalanınca da arkadaşı Mustafa K. (31) “Arabayı ben sürüyordum” diyerek suçu üstlenmek istedi. Gerçek ortaya çıkınca her ikisine hem idari para cezası yazıldı hem de gözaltına alınarak adli işlem yapıldı.

Olay, akşam saatlerinde Mağaralı Mahallesi’nde meydana geldi. Emre A., 2 arkadaşıyla sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip 06 BNY 702 plakalı otomobille Ökkeş Caddesi’nde giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje çıktı, sonra da devriye gezen sivil polis otosuna çarpıp kaçtı. Kazayı yara almadan atlatan polislerin ihbarı üzerine kaçan aracı yakalamak için çalışma başlatıldı.

SUÇU ARKADAŞI ÜSTLENMEK İSTEDİ

Araç, Fatihler Mahallesi 10’uncu Sokak’ta park halinde şüpheliler içindeyken bulundu. Bu sırada şüphelilerin 4 yakını da aracın yanına geldi. Şüphelilerden Mustafa K., polislere “Arabayı ben sürüyordum” dedi. Ancak yapılan araştırmada sürücünün Emre A. olduğu belirlendi. Yapılan alkol testinde Emre A.’nın alkollü olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınarak karakola götürülen Emre A.hakkında ‘Trafik güvenliğini tehlike düşürmek’ suçundan, Mustafa K.’ya da ‘Yalan beyanda bulunma’ suçundan adli işlem yapıldı.

Öte yandan araçtaki 3 kişi ile aracın yanına gelen 4 kişiye sokağa çıka kısıtlamasını ihlal etmekten 900’er liradan 6 bin 300 lira idari para cezası yazıldı. Emre A.’ya ayrıca alkollü araç kullanmak başta olmak üzere çeşitli ihlallerden bin 800 lira trafik cezası kesilip otomobili de otoparka çekildi.

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