Alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı, annesi gözyaşlarına boğuldu

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, park halindeki araçlara çarparak ilerleyen alkollü sürücü İsmail Ç. (38), mahallelinin ihbarı üzerine polis ekiplerince yakalandı. 1.67 promil alkollü olduğu tespit edilen İsmail Ç.’nin olay yerine gelen annesi ise gözyaşlarına boğuldu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Bağlık Mahallesi Çamlık Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede ilerleyen otomobilin park halindeki araçlara çarparak ilerlediği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri, İsmail Ç.’nin kullandığı 67 ABH 076 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan kontrolde 1.67 promil alkollü olduğu tespit edilen İsmail Ç. hakkında işlem yapıldı. Bu sırada annesini arayan İsmail Ç., durumu anlattı. Kısa sürede olay yerine gelen annesi Gülseren Ç., eşinin kısa süre önce inşaattan düşerek yaşamını yitirdiğini, durumlarının kötü olduğunu anlatarak oğlunun bırakılmasını istedi. Polis ekipleri ise yapılacak işlemleri Gülseren Ç.’ye anlattı. Alkolün de etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken İsmail Ç., doktor raporu alınmak üzere hastaneye götürülmek için ekip aracına bindirildi. Gülseren Ç., bu sırada gözyaşlarını tutamadı. Birlikte geldiği torunu ise “Sen onun laflarına neden bakıyorsun. Arabayı verme sat demedim mi?” dedi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Yaptığı kazayı hatırlamayan İsmail Ç.’nin ikinci kez alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine 2 yıl el konularak 1539 TL para ceza kesildi. İsmail Ç., işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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