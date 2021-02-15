Alkollü sürücü, duran kamyona arkadan çarptı

Hasan YİĞEN/KULA, (Manisa), (DHA) MANİSA’nın Kula ilçesinde, iddiaya göre seyir halindeki alkollü sürücü, arıza nedeniyle karayolu üzerindeki kavşaktaki trafik ışıklarında bekleyen ve gerekli güvenlik önlemlerini alan kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası ayakta durmakta güçlük çeken otomobil sürücüsü, polis ekiplerine de zor anlar yaşattı. Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Hisarkapı Kavşağı’nda meydana geldi.İddiaya göre, arıza nedeniyle gerekli güvenlik önlemlerini alarak kavşaktaki trafik ışıklarında bekleyen Faruk Gökmen’e ait 45 UE 097 plakalı kamyona, İzmir’den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan ve alkollü olduğu öğrenilen Mehmet D.(38) idaresindeki 45 AS 869 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, alkollü sürücü Mehmet D., olay yerine gelip kaza işlemleri yapmak isteyen polis ekiplerine de zor anlar yaşattı. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü, işlem yapmak isteyen polis ekiplerinden kaçmak isterken alkolün de etkisiyle yere düştü. Trafik akışının tek şeritten sağlandığı karayolunda yine polis ekiplerinin müdahalesi ile başka bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan Mehmet D., önce Kula Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavileri yapıldı, ardından da kaza işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

114 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaza işlemleri için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen otomobil sürücüsü Mehmet D., yapılan alkol kontrolünde 114 promil alkollü çıktı. Ehliyetine de geçtiğimiz yıllarda alkollü araç kullanma sebebi ile el konulduğu tespit edilen Mehmet D.’ye, yine alkollü araç kullanma ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından işlem yapıldı. Üçüncü kez alkollü araç kullanma suçundan işlem yapılan Mehmet D.’nin ehliyetine, bu kez 5 yıl el konuldu. Öte yandan, kazaya karışan otomobil sürücüsünün, kazanın hemen ardından, polis ekipleri olay yerine gelmeden önce otomobilinde bulunan boş alkol şişelerini, olay yerinin hemen yanında bulunan su kanalına attığı tespit edildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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