Alkollü sürücü cerrahi maskeyi yüzüne takarak gizlenmeye çalıştı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da polisin ‘Dur’ ihtarına uymayıp kovalamaca sonucu yakalanan, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü Şammaz G.’nin (51), yapılan testinde 1.48 promil alkollü olduğu belirledi. Gazetecilerin kendisini çektiğini gören Şammaz G., cerrahi maskeyi yüzüne takarak gizlenmeye çalıştı. Ehliyetine 6 ay el konulan Şammaz G.’ye alkollü araç kullanmak ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 4 bin 438 lira para cezası uygulandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis, Şammaz G.’nin kullandığı 68 AR 014 plakalı otomobili durdurmak istedi. ‘Dur’ ihtarına uymayan ve aracıyla kaçmaya başlayan sürücü Şammaz G., kovalamaca sonucu yakalandı. Şammaz G., yapılan testinde 1.48 promil alkollü olduğu belirlendi. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceğini anlayan Şammaz G., ”Ben alkol metreye üfledim? Benim bir sıkıntımı var mı? ”dedi. Polis ise ”Var. 1.48 promil alkollüsün. Birde karakolda ifade vereceksin.” dedi

Sağlık kontrolünden geçirilen Şammaz G., gazetecilerin kendisini çektiğini görünce gizlenmek için cerrahi maskeyi yüzüne taktı. Ehliyetine 6 ay el konulan Şammaz G., hakkında alkollü araç kullanmak suçundan bin 288 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten de 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 4 bin 438 lira para cezası uygulandı.

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