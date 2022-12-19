Alkollü sürücü 10 metre yükseklikten park halindeki otomobilin üzerine düştü

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Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de yağış nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 10 metre yükseklikten park halindeki otomobilin üzerine düştü. Kazada alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Onur Oğuz ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı eski sanayi üst kavşağında meydana geldi. Onur Oğuz (22) yönetimindeki 40 ADD 325 plakalı otomobil, virajı dönmeye çalışırken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek 10 metre yükseklikten park halindeki 05 AH 036 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada sürücü Onur Oğuz yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkartılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ayrıca, sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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