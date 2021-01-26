Alkollü kişi polis ve bekçileri bıktırdı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde çevresindekilere sataşan alkollü kişi, polis ve bekçi ekiplerince evine bırakıldı. Bir süre sonra evinin önünde çevresindekleri rahatsız etmeye devam eden Mustafa A., bu kez ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ereğli’de akşam saatlarında alkolün etkisiyle ilçe merkezinde çevreye rahatsızlık veren Mustafa A., polise ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ve bekçiler, çevresindekilere sataşan Mustafa A.’yı sakinleştirdikten sonra ekip aracına alarak evine bıraktı. Polislerin ayrılmasının ardından tekrar evinden çıkan Mustafa A. bu kez Abalı Mahallesi’nde çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine tekrar gelen polis ekipleri, Mustafa A.’yı ambulansla hastaneye götürmek istedi. Mustafa A., hastaneye gitmemek için bir süre direndi. Güçlükle ambulansa bindirilen Mustafa A., tedavisi için Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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