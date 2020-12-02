Alkol alıp, sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA) – BURSA’da sokağa çıkma kısıtlamasında otomobiliyle gezerken yakalanan Yusuf Ç.’nin (22), yapılan kontrollerinde alkollü olduğu ortaya çıktı. 3 bin 150 liralık cezanın ardından emniyete götürülen Yusuf Ç.’nin aracı ise kuryelik yapan bir arkadaşı tarafından teslim alındı..

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaptıkları denetimlerde Bursa-Ankara karayolu üzerindeki kontrol noktasından geçmeye çalışan Yusuf Ç.’yi durdurarak izin belgelerini sordu. Belgelerinin olmadığını belirten Yusuf Ç.’nin hareketlerinden şüphelenen polis, sürücüye alkollü olup olmadığını sordu. Alkol aldığını itiraf eden Yusuf Ç.’nin yapılan kontrolde 2.13 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yusuf Ç.’ye ekipler önce sokağı çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150 lira cezai işlem uyguladı ardından da adli işlem yapmak üzere polis merkez amirliğine götürdü.

Aracını bırakmak istemeyen Yusuf Ç.’nin kullandığı otomobil ise kuryelik yapan bir arkadaşı tarafından teslim alındı. Gazetecilerin görüntü aldığı arkadaşı, Yusuf Ç.’nin içerisinde bulunduğu polis otosunu göstererek, “Haber ben değilim, haber orada” dedi.

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