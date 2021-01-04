Alkol aldığı sırada yere yığıldı, hastanede yaşamını yitirdi

Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA) – KARABÜK’te, dere kenarında alkol alan İsmail Aydoğan (65) rahatsızlanarak bir anda yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı ile gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Aydoğan hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde, Öğlebeli Mahallesi Malazgirt Caddesi’nde bulunan dere kenarında meydana geldi. Arkadaşları ile piknik yapan ve alkol alan İsmail Aydoğan bir süre sonra rahatsızlanarak yere yığıldı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Aydoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Aydoğan’ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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