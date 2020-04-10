Sağlık sorunları zirveye tırmandı mı, biz sağlıkçılar her zaman bir arı gibi, canımızı ortaya koyar, çalışırız. Düşünmeyiz bir an bile, risk altında başımıza neler geleceğini…



Yıllarca, sorunlar içinde yaşarken sesimiz duyulsun istedik. Bizlere karşı gösterilen şiddetler karşısında hep daha güvenli tedbirler alınarak, rahat hizmet vermemizin sağlanmasını istedik. Birçok meslektaşımız tedavi etmeye çalıştıkları hastaları ya da hasta yakınları tarafından canımızı kast edecek kadar ileri gidebilme cesareti buldular. Bizler, bu şartlar altında da insanların hayatını bir gün dahi fazla yaşatabiliyorsak kendimizi mutlu hissettik.



Alkışlamaktan daha çok, koruyucu tedbirlerle koruyun bizi…

Alkışlamayın sadece bizi… Virüs salgınında en etkili mücadeleyi verebilmemiz için ekipmanlarımızı fazlasıyla karşılayın. Koruyucu giysilerimizi, maske, eldiven, koruyucu gözlük gibi gereksinimlerimizin eksikliğini hissettirmeyin. Bizler sizler hastalandığınızda en yakınınızda size destek olacak hayatta kalmanız için gerekeni yapmaktan kaçınmayacak, gerektiğinde sağlığımızı ortaya koyacak insanlarız. Bizler yıllarca bu işi en iyi şekilde yapabilmek için kendimizi yetiştirdik. Bizleri koruyamaz yok olmamızı seyrederseniz, sizlerin virüs, kanser gibi hastalıklarla mücadelenizde yanınızda kimseyi bulamazsınız. Biz sağlıkçılar, insanı yaşatmak için sağlığımızı gerektiğinde ortaya koyuyoruz. Ailemizin yanına gerektiğinde günlerce gidemiyoruz. Üzerimizdeki riski onlara da taşımamak için. Onun için sizlerde bizim için bir şeyler yapın, alkışlamaktan öte, KORUYUCU TEDBİRLER alın.



Alkışlamayın sadece bizi… Sizlerin sağlığı için kendi sağlığımızdan feda edip hastalandığımızda, bir süre uzaklaşmak zorunda kaldığımızda bizlerin aldığını bir kalemde, kesintiyle elimizden almayın. Bizler sizler için gerektiğinde uykusuz saatlerce çalıştığımız yeri terk etmiyoruz. Sizlerde biraz olsun, bizim sizi düşündüğümüz gibi düşünmeye çalışın…



Alkışlamayın sadece bizi… Bu virüs salgınında mücadele edip hayatını kaybeden sağlık şehitlerimizin, insan hayatını kurtarmak için hayatlarını feda ettiğini unutmayın. Ve şu an bu mücadelenin en ön tarafındaki bizlere yeni acılar yaşatmadan, koruyun…

Alkışlamakla sorunlar bitmiyor, tehlikeler hep karşımızda bizi bekliyor. Bizler de insanız; sevdiklerimiz, hayallerimiz, umutlarımız, düşlediğimiz geleceğimiz var. Sizler gibi yaşamın içinde dünya kovanının içinde çalışan sağlık işçisi arılarıyız. Ömrümüzü, ömür uzatmak için çalışan etten kemikten, duyguları, aileleri olan toplumun bireyleriz. Bizler, karantina altında hastanede insanların yaşaması için çalışırken; kiracı olduğumuz evden çıkarmak isteyen, yemeğimizi, kargomuzu hastaneye getirmek istemeyen o insanların da hastalandığında yanı başında yine biz olacağız.

Anlayın!



Bizler bu dünyanın içinde sizlerin sağlığı tehlikeye düştüğünde, sizler için ilk önce yanınızda yer alacak insanlarız. Onun için alkışlamaktan öte; yaşattığımız gibi yaşatın bizi İNSANCA…

…Bugünlerde hayatlarını kaybedenlerin anısına, şu anda görevi başında olan tüm sağlıkçılara ithafen; sevgi ve saygılarımızla… İYİ Kİ VARSINIZ!