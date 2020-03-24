Doktorundan eczacısına, hemşiresinden teknisyenine tüm sağlık elemanlarına yürekten teşekkür edelim, onları her akşam balkonlara çıkarak, pencerelerimizi açarak yürekten alkışlayalım.

Buna hiçbir itirazım yok!

Ama canlarını hiçe sayarak görevlerini sürdüren diğer insanları da görmezden gelmeyelim lütfen!

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Terminal, istasyon, park, bahçe, otobüs, tren demeden her yeri dezenfekte eden görevliler ile buraları süpürüp silen temizlik işçileri de alkışı hak etmiyor mu?

Otobüs, dolmuş ve taksi şoförlerinin gayretlerini de alkışlamak gerekmez mi?

Evlere kapanan milyonlarca insana marketlerden, restoranlardan servis yapan kuryeleri alkışlamanın önünde herhangi bir engel var mı?

Polisler, askerler, jandarmalar, bekçiler, zabıtalar, bankacılar, fırıncılar, market çalışanları, gazeteciler ve televizyoncuları alkışlamak da bu zor günlerde evde oturanların boynuna borç değil mi?

Fabrikalarda harıl harıl maske dikenleri, teşhis kitleri üretenleri, solunum cihazları yapanları ve burada tek tek sayamadığımız iş hayatının içindeki diğer insanları da unutmamalıyız tabii.

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Sonuç olarak diyeceğim şu:

Hastalık kapma hatta ölme riskine rağmen çalışanlar sadece sağlıkçılar değil…

Öbür çalışanlara ayrımcılık yapmayalım, her akşam balkonumuzdan, pencerelerimizden onları da alkışlayalım!