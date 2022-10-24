Aliyev, Binali Yıldırım’ı hastanede ziyaret etti

- Reklam -

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün resmi ziyaret sırasında koruması Oğuzhan Demirci ve Ak Parti Milletvekili Şamil Ayrım ile trafik kazası yapan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım’ı hastanede ziyaret etti.





Cumhurbaşkanı Aliyev Yıldırım, Ayrım ve Demirci’nin tedavi altına alındığı Merkez Klinik Hastanesi’ne gelerek durumları hakkında bilgi aldı, acil şifalar diledi. Ziyaret sırasında Binali Yıldırım, Şamil Ayrım ve Oğuzhan Demirci ise kaza yerinden helikopterle hemen Bakü’deki hastaneye kendilerini ulaştırdıkları, acil muayene ve tedavi altına alındıkları için Aliyev’e ve sağlık personeline teşekkürlerini iletti.



Binali Yıldırım sosyal medya hesabından ayrıca “Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik. Allah’a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız. Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum” demişti.