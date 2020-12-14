Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nden Kovid-19 önlemleri açıklaması

İSTANBUL, (DHA) – Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, yönetim kurulu toplantısı sonrası Kovid-19’a ilişkin yeni tedbirlerine yönelik aldığı tavsiye kararlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 17 Kasım’da yapılan kabine toplantısı sonrası Kovid-19’un yayılma hızını düşürmek için alınan yeni tedbirler hayata geçirildi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) de alınan yeni tedbirlerden sonra yönetim kurulunu toplayarak, aldıkları tavsiye kararlarını duyurdu.

Dernekten yazılı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“AVM, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde 10:00 – 20:00 saatleri arasında faaliyetlerini sürdürmeye ve misafirlerine hizmet sunmaya devam edecektir.

“Günümüzün önemli bir zaman dilimini paylaştığımız ortak yaşam alanlarımızda misafirlerimizin, iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın sağlığı önceliğimiz kabul edildiğinden; her zaman olduğu gibi hijyen seviyesi maksimuma çıkartılmış, tedbirler doğrultusunda girişlerde HES kodu sorgulaması uygulamasına geçilmiş ve en üst düzeyde temizlik ve dezenfektasyon çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

“Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile yapılan iş birliği protokolü doğrultusunda alışveriş merkezlerimiz ‘Güvenli Alışveriş Merkezi Sertifikası’ almaktadır. Bu haliyle alışveriş merkezlerimiz kurumsal ve mekânsal anlamında en güvenli alanlar olarak misafirlerimize sağlıklı hizmet sunmaya, tedarik zincirinin en güvenli halkalarının başında gelmeye devam etmektedir.

“Tedbirler kapsamında hizmet sunma ve çalışma şekli değişen ve/veya faaliyetleri etkilenen değerli iş ortaklarımıza, içinde bulunduğumuz durum değerlendirilerek somut olayın şartları doğrultusunda alışveriş merkezlerimiz tarafından salgının ilk günlerinden itibaren olduğu gibi gerekli her türlü destek verilmektedir.

“Genelgelerle faaliyetleri durdurulan sinema, çocuk eğlence merkezi gibi işletmelerden kira alınmamaktadır, sektörlere göre her kiracı özelinde yüzde 70’lere varan indirimler yapılmıştır. Bu destekler kapsamında paydaşlarımız olan başta perakende ve yeme-içme sektörlerinde faaliyet gösterenler olmak üzere kiracılarımıza üyelerimiz tarafından şimdiye kadar 5 milyar lirayı aşkın kira desteği alışveriş merkezi yatırımcıları tarafından verilmiştir.

“Dünyada benzeri az olan bu büyük destek neticesinde ülkemizde; başta ABD, İngiltere ve AB ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerde yaşanan iflaslar yaşanmamıştır. Bu destekler, üyelerimizin kredilerinin yapılandırılması talepleri gerekli karşılığı bulmamış olmasına rağmen gerçekleştirilmiştir.

“Kamu otoritesince alınan tedbirler süresince istihdamın ve ekonomik faaliyetlerin korunması adına, paydaşlarımız olan kiracılarımıza önümüzdeki dönemde de üyelerimizin elinden gelen desteği her kiracı özelinde oluşturarak vermesi tavsiye edilmektedir.

“Ülkemizde organize perakende sektörünün gelişimi adına üzerine düşeni yapma kararlılığı ve özverisini gösteren alışveriş merkezi yatırımcılarının, geçtiğimiz dönemde olduğu gibi bu tavsiye kararını da hayata geçireceğine inancımız tamdır. Benzer yaklaşımın finans kuruluşları tarafından üyelerimize gösterilmesi, bu sürecin sektörümüz ve ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini en kısa sürede ortadan kaldırmak için hayati önem arz etmektedir.”