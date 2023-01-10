ALIŞVERİŞ DURAĞI SAMANPAZARI

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Ankara’nın en tarihi mekanlarından, otantik görüntüsü ve alışveriş dükkanlarıyla ünlü bölgesi Samanpazarı, ticaret noktası haline geldi. Daha çok düğün alışverişlerinin merkezi olarak kullanılıyor.

HAZAL ERGEN

Altındağ ilçesinde bulunan, giyim, ev eşyası, çeyiz, süs, antikacı dükkanıyla birçok caddesi bulunan Samanpazarı, tarihsel varlığını koruyor. Her gün Ankaralıların alışveriş mekanı olarak görülüyor.

Ankara’nın Nostaljik Bölgesi

Kentin, Atpazarı ve Koyunpazarı semtlerinin altındaki Denizciler ve Anafartalar caddesi arasında kalan bölgesine Samanpazarı denilmişti. Osmanlı döneminde ‘yukarı yüz’ adı verilen Hisar’ın ve çevresinin altındaki aşağı yüz kısmında yer alıyor. Numune Hastanesi’nin karşısındaki semtin adı Kağnıpazarı diye anılıyor. (Arabapazarı) buradaki düzlükte kurulan pazar, Ankaralının kışlık odununun kağnılarla getirilip satıldığı yerde bulunuyor. Samanpazarı, Kağnıpazarı’ndan 200 metre yukarıda, bugünkü Ulucanlar ve Anafartalar caddeleri arasında kalan, Altındağ Belediyesi’nin bulunduğu yeri de resmen kaplayan meydanlık durumunda görünüyor. Kağnılarla gelen samanın, burada satıldığı bildiriliyor.

Farklı Dinlere Ev Sahipliği

Bu semtte İslamiyet, Musevilik Hıristiyanlık açısından önemli yapılar yer alıyor. Ankara’nın kültürünü oluşturan bu yapıların bir kısmı, günümüzde artık görünmüyor. İstiklal Caddesi’nde Doğu ucundan Anafartalar Caddesi’ne uzanan kısımda bulunan İstiklal mahallesi, günümüzde (Sakalar) Cumhuriyetin ilk dönemine kadar “Yahudi Mahallesi” olarak biliniyor.

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Denizciler Caddesi’nden, Leblebicioğlu Camii’nin önünden içeri doğru giren Acıçeşme Sokağın başında, 2015 yılı ortalarına kadar, bir “Yahudi Mahallesi” tabelası da bulunuyordu. Meclis Hükümeti’nin ilk yılları, Cumhuriyet’in başlangıcı olduğu için Ankara’da bina bulunmuyor. Deniz Komutanlığı için, bugünkü Denizciler Caddesi’nin sonlarına doğru sağ taraftaki Alişan Bey’in büyük konağı uygun görülüyor. Buraya gelip giden denizci subaylar nedeniyle caddeye de onların adı veriliyor. Anafartalar Caddesi ile Çıkrıkçılar Yokuşu’nun kesiştiği köşede, kalıntıları yakın zamana kadar gelmiş bir Rum kilisesi olan Aziz Klemens Kilisesi ve bunun yakınlarında bir Ermeni kilisesinin bulunduğu da biliniyor.

Bazı Yapılar Günümüze Ulaşamadı

Günümüzde artık görülemeyen, Samanpazarı’ndaki Osmanlı devrinin önemli yapılarından birisi de bugünkü Altındağ Belediye binasının yerinde bulunan Nakşıbendî tekkesi, medresesi ve Seyyid Hüseyin türbesi ile bunun hazinesinden oluşan yapılardı.

Ankara Valisi Abidin Paşa, 1889 yılında, Romalıların yaptığı gibi Elmadağ’daki kaynaklardan künkler ile getirdiği suyu yaptırdığı su şebekesi ile tüm kente vermişti ve 25 Nisan 1890 günü suyun, musluklardan aktığı biliniyor. Altmışlı yıllarda hala kentin eski semtlerinde, bu su tesisatı kullanılıyordu. Bu su ağının şerefine, Abidin Paşa’nın, Samanpazarı’nın kenarında, bugünkü Altındağ Belediye binasının bulunduğu yerde, mermerden suyun 12 lüleden aktığı gösterişli bir Anıt Kent Çeşmesi de yaptırdığı belirtiliyor. Fakat diğerleri gibi bu anıt da günümüze kadar ulaşamamıştı.

Bugün Altındağ Belediyesi’nin bulunduğu yerde, kırklı yılların sonunda, aşağıdaki Hamamönü’ne bakar vaziyette Esenpark Gazinosu yapılmıştı. Gündüzleri çay bahçesi olarak hizmet veren Esenpark akşam olunca müzikli-yemekli bir aile gazinosu oldu. O yıllarda çok ünlü olan gazinoda ünlü Türk müziği sanatçıları şarkı söylemişlerdi.

Gezginlerin Merkezi

Birçok eski Ankara mahallesini içinde barındıran Samanpazarı’nda Atpazarı, Koyunpazarı, Balıkpazarı, Buğdaypazarı gibi ticari merkezler bulunuyor.

Düğün alışverişlerinin yoğun noktası olmasıyla beraber antikacılar, dericiler, hasırcılar, bakırcılar, kalaycılar, kuruyemişçiler de yer alıyor.

Samanpazarı hanlarında vakit geçirmek, birbirinden farklı mekanlarda çay içmek birçok Ankaralı için hala kentin aktivitelerinde başrol oynuyor.

Leblebicioğlu Cami, Eskicioğlu Cami, Sakalar İlkokulu, Hundi Hoca Mescidi, Sinagog, Şengül Hamamı, Eski Anafartalar Lisesi Şimdi Ticaret Meslek Lisesi), Tezveren Sultan, Altındağ Belediyesi, Kurşunlu (Sakalar) Cami, Eski Etibank Genel Müdürlüğü (şimdi misafirhane) ziyaret edilebilecek yapılar olarak kullanılıyor. Celal Gaddani Mescidi, Gazi ve Latife Hanım İlkokulu (Anafartalar İlkokulu; şimdi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi), Eski Adalet Bakanlığı sonra Ankara Adliyesi (şimdi Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü), Aziz Klemens Kilisesi, Uzun Çarşı gezi mekanları arasında bulunuyor.