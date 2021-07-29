Alinur Aktaş’tan yangında eşyalarını yandığı için ağlayan kadına yardım eli

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangında eşyalarının yandığını görünce telefonda konuştuğu kişiye feryat eden kadına yardım edeceklerini duyurdu. Aktaş yaptığı paylaşımda, “Kaybettiğin çeyizlerinin yerine yenilerini biz koyacağız. Yeter ki sizin canınız sağ olsun” dedi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında, Kalemler Mahallesi’nde yanan evini görmeye gelen bir kadın, içeride hala yanan ve dumanı tüten evinin durumunu telefonla bir tanıdığına anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz kadın gözyaşları içinde, “Böyle iş mi olur Allah’ım? Böyle acı mı olur Allah’ım? Daha yanıyor, kalmamış bir şey, ne yapacağız? Hiçbir şeyimiz kalmadı. Nerede kalacağız? Nerede kalacağız? Dayanılır mı buna? Yavrumun çeyizleri, ciğerlerimin çeyizleri yandı” diye feryat etti. Görüntülenen o anlar, kısa süre içinde milyonlarca kez izlenip, paylaşıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise kadının feryatlarına kayıtsız kalmadı. Aktaş, acılı kadına yardım edeceklerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

‘YETER Kİ CANINIZ SAĞ OLSUN’

Aktaş yaptığı paylaşımda, “Giden bir şey yok güzel ablacığım Allah’ın izniyle. Siz sağ olun yeter. Gözyaşlarını Bursa’dan paylaştık. Hissettiğin yükü de hafifleteceğiz evellallah. Kaybettiğin çeyizlerinin yerine yenilerini biz koyacağız. Senin emeğini karşılamaz ama olsun. Yeter ki sizin canınız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

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