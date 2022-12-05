Alibeyköy'deki tramvay kazası: Kulübede ölümden dönen kişi konuştu

- Reklam -

Murat DELİKLİTAŞ- Mustafa Mert KARACA – İSTANBUL,(DHA) – İSTANBUL’da, tramvay ile otobüsün çarpışması sonucu 4’ü ağır 19 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otobüsün sürüklenen çarptığı kulübeden şans eseri kurtulan Selahattin Şahin açıklamalarda bulundu.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Alibeyköy’de Namık Kemal Caddesi’nde meydana geldi. Taksim- Cebeci seferi yapan 36T hatlı otobüs, Taksim’den Cebeci’ye gidiyordu. Normal güzergahında ilerleyen otobüs, Namık Kemal Caddesi’nde rayların üstünden geçtiği sırada Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvay ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs park halindeki 2 otomobile ve bir güvenlik kulübesine çarptıktan sonra durabildi. Sürüklenen otobüsün çarptığı güvenlik kulübeside kıl payı kurtulan Selahattin Şahin, “Biz kulübedeydik, bir anda sesi duyunca deprem oluyor sandık. Baktık, tramvay otobüsü ortadan ikiye bölmüş. Kulübeden zor çıktık Allah korudu yani. Biz dışarı çıktığımızda, otobüs ikiye bölünmüş, arabalar hasarlı ve kulübe devrilmişti. Yaralılar var ölü yok. Biz otoparkta görevliyiz” dedi.

(FOTOĞRAF)



- Reklam -