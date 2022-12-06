Alibeyköy’deki kaza; vatmana tutuklama talebi

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Mikail BIYIKLI / İSTANBUL (DHA)-EYÜPSULTAN Alibeyköy’de tramvay ile otobüsün çarpışması sonucu 33 kişinin yaralandığı kazanın ardından adliyeye getirilen vatman, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Alibeyköy’de Namık Kemal Caddesi’nde meydana geldi. Taksim- Cebeci seferi yapan 36T hatlı otobüs, Taksim’den Cebeci’ye gidiyordu. Normal güzergahında ilerleyen otobüs, Namık Kemal Caddesi’nde rayların üstünden geçtiği sırada Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvay ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs park halindeki 2 otomobile ve bir güvenlik kulübesine çarptıktan sonra durabildi. Kazada 33 kişi yaralanmıştı. Kazayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. İncelemelerde, otobüs şoförünün alkol ve uyuşturucu testinin temiz çıktığı belirtildi.

TUTUKLANMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Hastanede tedavisi tamamlanan Semi Özcan, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Vatman Semi Özcan, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından “bilinçli taksilerle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak” suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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