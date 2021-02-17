Alibeyköy’de karlı yolda kayan vinç parkın duvarına çarparak durabildi

İSTANBUL,(DHA)-EYÜPSULTAN’da karlı yolda kayarak sürücüsünün kontrolünden çıkan vinç, parkın duvarına çarparak durabildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alibeyköy Esentepe Sürmeneliler Caddesi’nde karlı yolda ilerleyen vinç kayarak sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bir süre kontrolsüz yolda ilerleyen vinç, parkın duvarına çarparak durabildi. Şans eseri yolda araç veya kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti. Evinin penceresinden dışarıyı izleyen bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

(FOTOĞRAF)