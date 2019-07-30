Ali Şükrü Bey’in Şehit Edilmesi

ALİ ŞÜKRÜ BEY TAN GAZETESİ’NDEN “BİR SAAT SONRA DÖNECEĞİM” DİYEREK ÇIKTI VE BİR DAHA HİÇ DÖNMEDİ. CANSIZ BEDENİ KAYIP OLUŞUNDAN 3 GÜN SONRA ÇANKAYA’NIN MÜHYE KÖYÜ YAKINLARINDA TOPRAĞA GÖMÜLMÜŞ OLARAK BULUNDU.
Ali Şükrü Bey (AŞB), Tan gazetesinden ayrılmasının ardından en son olarak
Karaoğlan Çarşısı’nda Kuyulu Kahvehane’de görülmüştü. Kahvede otururken yanına
Mustafa Kaptan gelmiş ve birlikte kahvehaneden ayrılmışlardı. Mustafa Kaptan,
Çankaya Muhafız Alay Komutanı Topal Osman Ağa’nın Muhafız Bölük Komutanı’dır
ve bundan sonra ismi sık sık geçecektir.
30 Mart 1923 tarihinde AŞB’in kardeşi Deniz Yarbay Şevket Bey, ağabeyinin
kayıp oluşunu ağlayarak Başbakan Rauf Bey’e anlatınca Mustafa Kaptan’ın
sorgulanması için emir verildi.
Rauf Bey’in emriyle bütün güvenlik güçleri seferber oldular. 1 Nisan 1923
tarihinde ikindi vaktine doğru Mühye köyü yakınlarındaki otomobil tekerleği izinden
hareketle kayıp vekilin toprağa gömülmüş cesedine ulaşıldı. Mühye köyü camisine
kaldırılan cenazeye burada otopsi yapıldı:
“Bîçâreyi en büyük ızdırablar içinde boğmuşlar”dı. “Sağ gözünde kuvvetli bir
yumruğun ezici darbeleri görünüyordu. Başının sağ tarafında hiç kan akmamış, sekiz
santimetre uzunluğunda bir bıçak yarası vardı… Avucunun içinde hasır parçaları
görüldü… Paltosunda ve ceketinde lekeler görüldü” ( Necmettin Alkan, “Ali Şükrü Bey’in
Öldürülmesi ve İlgili Tarışmalar”, Ali Şükrü Bey Mücadeleyle Geçen Bir Ömür, 2. Bs., İstanbul 2017, s.
63).
Tanin gazetesi muhabiri Tahsin Fazıl, ilk haberinde cesedin “Dikmen Bağları”
denilen yerde bir dere içinde büyücek bir kaya dibinde kısmen uryân (çıplak), çadıra
sarılmış, kısmen de toprağa gömülmüş bir halde bulunduğunu yazmıştı. Burası Topal
Osman’ın konutuna 500 metre kadar uzaklıktadır. Resmi rapora göre ise Mühye köyü
yakınlarında toprağa gömülmüş bir şekilde bulunduğu yazılmaktaydı. Başvekil Rauf
Orbay TBMM’nde yaptığı konuşmada maktûlün elinde sımsıkı tutmakta olduğu
“sandalye ayağı”nın Topal Osman’ın evindeki kırık sandalyenin ayağı olduğunu
açıkladı. Resmi raporda elinde “hasır bir sandalyeye ait hasır parçaları” bulunduğu bildirilmişti.
Ortada açık bir tezat görünmekte ise de kesin olan bu sandalye ayağının
veya sandalyeye ait hasır parçalarının Topal Osman’ın evindeki sandalye ile birebir
örtüşmesi idi. Gerek maktulün en son Topal Osman’ın adamı ile görülmüş olması ve
gerekse bu sandalye kanıtı dolayısıyla Topal Osman’ın sorgulanmasına karar verildi.
Önce Mustafa Kaptan sorgulandı. Mustafa Kaptan ifadesinde Topal Osman’ın
konuşmak üzere AŞB’i evine yemeğe çağırdığını itiraf ediyordu. Yine onun ifadesine
göre bu dostça yemekten sonra AŞB evden ayrılmıştı fakat Mustafa Kaptan onun
nereye gittiğini bilmiyordu.
Mustafa Kaptan tutuklandı. Bunu haber alan Osman Ağa’nın ortadan kayıp
olması da üzerindeki şüphelerin artmasına sebep olmuştu. Osman Ağa’nın samimi
adamlarından Muharrem Çavuş da sorgusunda Topal Osman’ın konuşmak için AŞB’i
evine çağırdığını ve dostça karşıladığını söylüyordu.
Bütün şüpheler Topal Osman üzerinde yoğunlaşınca onu yakalamak için
hazırlanan “nihaî hareket planı” Başvekil Rauf Orbay tarafından Mustafa Kemal
Paşa’ya sunuldu. Mustafa Kemal Paşa, Meclis Muhafız Kıt’ası’nın Osman Ağa ile
birlikte geldiğini ve aralarında Karadenizlilerin bulunduğunu belirterek endişelerini
bildirdi. Bu konuşmanın ardından Mustafa Kemal Paşa, Muhafız Taburu Komutanı
İsmail Hakkı (Tekçe) Bey’i çağırarak, “bir plan ve kroki” ile “nasıl” yakalanacağını
komutana açıklamıştı.
Bu hazırlıkları haber alan Topal Osman Ağa saklandığı yerden çıkarak Çankaya
Köşkü’ne gelmişti. Israrla Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek istediğini bildiriyordu. Bu
arada Mustafa Kemal ve eşi Latife Hanım’ın Çankaya Köşkü’den ayrılmıştı. Bu
ayrılışın hikâyesi bazı kaynaklarda detaylı şekilde anlatılmışsa da tam olarak
kanıtlanmış değildir.
Topal Osman, Çankaya Köşkü’nde Mustafa Kemal Paşa’yı bulamayınca
öfkesinden sağa sola zarar vermişti. Belki de gözden çıkarıldığını düşündüğü için
kızmıştı. Bir süre sonra İsmail Hakkı Bey’in kuvvetleri Çankaya Köşkü’nü kuşatmış ve
çatışma başlamıştı. Osman Ağa ve altı adamı sabaha kadar süren çatışmanın
ardından ölü olarak ele geçirilmiş, diğer adamları tutuklanarak İstasyon’a
gönderilmişlerdi. Kısa süre sonra bu askerler terhis edilerek memleketlerine
gönderilecektir.
Ancak bazı tanıklar bu çatışmanın sadece 20 dakika sürdüğünü iddia edecektir.
Bilgi kirliliği sadece bu kadar değildir: Bir başka kaynağa göre Topal Osman Çankaya
Köşkü’nde değil Dikmen’de “Papazın Köşkü” diye bilinen yerde kuşatılmış ve 12
adamı ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. İktidarın yayın organı durumundaki
Hakimiyet-i Milliye gazetesine göre de çatışma 20 dakika sürmüş ve yaralanan Topal
Osman yarım saat sonra ölmüştür. Ölü ele geçirilen adamları ise 12 kişidir. Topal
Osman’ın yaralı bir halde sedyede yatarken vurulduğu iddialarına ise hiç girmek
istemiyorum.
Tarihte, bu kadar yakın bir zamanda cereyan etmiş olan bir cinayet hakkında,
bu kadar farklı bilgilerin aktarılmış olması ilginçtir. Bu bilgi kirliliğin özel olarak
yaratılıp yaratılmadığının de ayrıca incelenmesini gereklidir.
AŞB’i şehadet makamına ulaştıran bu kirli cinayetin değişmeyen gerçeği AŞB’i
Topal Osman Ağa’nın öldürtmüş olduğunun resmen kabul edilmiş olmasıdır. Bir
başka gerçek ise “katilin de çatışmada katl edilmiş” olmasıdır. Böylece ifadesi
alınamadan öldürülen Topal Osman Ağa hayatındaki birçok sırrı beraberinde
götürdüğü gibi, bu cinayetin perde arkasındaki sırrı da beraberinde mezarına
götürmüştür. Şimdi geriye Giresun Kalesi’nde ve Trabzon’da birer anıt mezar ve hiç
bitmeyecek bir tartışma kalmıştır.
Topal Osman’ın AŞB’i öldürtmüş olduğu devlet tarafından resmen kabul
edilmiştir. Bu kesindir. Ancak İstiklal Harbi Gazisi bu kahraman Karadeniz Uşağı’nın
bir başka yiğit Karadeniz Uşağı’nı “niçin” böyle hunharca katl ettirdiğinin sebepleri
üzerinde ayrıca durmak gerekecektir.
Ha, Mustafa Kaptan ve Muharrem Çavuş’a ne mi oldu? İnanmayacaksınız ama
her ikisi de suçsuz bulundular. Mustafa Kaptan’ın elinde “tapu gibi” bir “deli raporu”
vardı. Muharrem Çavuş nasıl sıyrıldı onu bilemiyorum. Zaten bir süre sonra da Birinci
Meclis yeni seçim kararı alarak dağıldı. İkinci Meclis artık bir “dikensiz gül bahçesi”
idi.