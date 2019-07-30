Ali Şükrü Bey’in Şehit Edilmesi

ALİ ŞÜKRÜ BEY TAN GAZETESİ’NDEN “BİR SAAT SONRA DÖNECEĞİM” DİYEREK ÇIKTI VE BİR DAHA HİÇ DÖNMEDİ. CANSIZ BEDENİ KAYIP OLUŞUNDAN 3 GÜN SONRA ÇANKAYA’NIN MÜHYE KÖYÜ YAKINLARINDA TOPRAĞA GÖMÜLMÜŞ OLARAK BULUNDU.

Ali Şükrü Bey (AŞB), Tan gazetesinden ayrılmasının ardından en son olarak

Karaoğlan Çarşısı’nda Kuyulu Kahvehane’de görülmüştü. Kahvede otururken yanına

Mustafa Kaptan gelmiş ve birlikte kahvehaneden ayrılmışlardı. Mustafa Kaptan,

Çankaya Muhafız Alay Komutanı Topal Osman Ağa’nın Muhafız Bölük Komutanı’dır

ve bundan sonra ismi sık sık geçecektir.

30 Mart 1923 tarihinde AŞB’in kardeşi Deniz Yarbay Şevket Bey, ağabeyinin

kayıp oluşunu ağlayarak Başbakan Rauf Bey’e anlatınca Mustafa Kaptan’ın

sorgulanması için emir verildi.

Rauf Bey’in emriyle bütün güvenlik güçleri seferber oldular. 1 Nisan 1923

tarihinde ikindi vaktine doğru Mühye köyü yakınlarındaki otomobil tekerleği izinden

hareketle kayıp vekilin toprağa gömülmüş cesedine ulaşıldı. Mühye köyü camisine

kaldırılan cenazeye burada otopsi yapıldı:

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“Bîçâreyi en büyük ızdırablar içinde boğmuşlar”dı. “Sağ gözünde kuvvetli bir

yumruğun ezici darbeleri görünüyordu. Başının sağ tarafında hiç kan akmamış, sekiz

santimetre uzunluğunda bir bıçak yarası vardı… Avucunun içinde hasır parçaları

görüldü… Paltosunda ve ceketinde lekeler görüldü” ( Necmettin Alkan, “Ali Şükrü Bey’in

Öldürülmesi ve İlgili Tarışmalar”, Ali Şükrü Bey Mücadeleyle Geçen Bir Ömür, 2. Bs., İstanbul 2017, s.

63).

Tanin gazetesi muhabiri Tahsin Fazıl, ilk haberinde cesedin “Dikmen Bağları”

denilen yerde bir dere içinde büyücek bir kaya dibinde kısmen uryân (çıplak), çadıra

sarılmış, kısmen de toprağa gömülmüş bir halde bulunduğunu yazmıştı. Burası Topal

Osman’ın konutuna 500 metre kadar uzaklıktadır. Resmi rapora göre ise Mühye köyü

yakınlarında toprağa gömülmüş bir şekilde bulunduğu yazılmaktaydı. Başvekil Rauf

Orbay TBMM’nde yaptığı konuşmada maktûlün elinde sımsıkı tutmakta olduğu

“sandalye ayağı”nın Topal Osman’ın evindeki kırık sandalyenin ayağı olduğunu

açıkladı. Resmi raporda elinde “hasır bir sandalyeye ait hasır parçaları” bulunduğu bildirilmişti.

Ortada açık bir tezat görünmekte ise de kesin olan bu sandalye ayağının

veya sandalyeye ait hasır parçalarının Topal Osman’ın evindeki sandalye ile birebir

örtüşmesi idi. Gerek maktulün en son Topal Osman’ın adamı ile görülmüş olması ve

gerekse bu sandalye kanıtı dolayısıyla Topal Osman’ın sorgulanmasına karar verildi.

Önce Mustafa Kaptan sorgulandı. Mustafa Kaptan ifadesinde Topal Osman’ın

konuşmak üzere AŞB’i evine yemeğe çağırdığını itiraf ediyordu. Yine onun ifadesine

göre bu dostça yemekten sonra AŞB evden ayrılmıştı fakat Mustafa Kaptan onun

nereye gittiğini bilmiyordu.

Mustafa Kaptan tutuklandı. Bunu haber alan Osman Ağa’nın ortadan kayıp

olması da üzerindeki şüphelerin artmasına sebep olmuştu. Osman Ağa’nın samimi

adamlarından Muharrem Çavuş da sorgusunda Topal Osman’ın konuşmak için AŞB’i

evine çağırdığını ve dostça karşıladığını söylüyordu.

Bütün şüpheler Topal Osman üzerinde yoğunlaşınca onu yakalamak için

hazırlanan “nihaî hareket planı” Başvekil Rauf Orbay tarafından Mustafa Kemal

Paşa’ya sunuldu. Mustafa Kemal Paşa, Meclis Muhafız Kıt’ası’nın Osman Ağa ile

birlikte geldiğini ve aralarında Karadenizlilerin bulunduğunu belirterek endişelerini

bildirdi. Bu konuşmanın ardından Mustafa Kemal Paşa, Muhafız Taburu Komutanı

İsmail Hakkı (Tekçe) Bey’i çağırarak, “bir plan ve kroki” ile “nasıl” yakalanacağını

komutana açıklamıştı.

Bu hazırlıkları haber alan Topal Osman Ağa saklandığı yerden çıkarak Çankaya

Köşkü’ne gelmişti. Israrla Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek istediğini bildiriyordu. Bu

arada Mustafa Kemal ve eşi Latife Hanım’ın Çankaya Köşkü’den ayrılmıştı. Bu

ayrılışın hikâyesi bazı kaynaklarda detaylı şekilde anlatılmışsa da tam olarak

kanıtlanmış değildir.

Topal Osman, Çankaya Köşkü’nde Mustafa Kemal Paşa’yı bulamayınca

öfkesinden sağa sola zarar vermişti. Belki de gözden çıkarıldığını düşündüğü için

kızmıştı. Bir süre sonra İsmail Hakkı Bey’in kuvvetleri Çankaya Köşkü’nü kuşatmış ve

çatışma başlamıştı. Osman Ağa ve altı adamı sabaha kadar süren çatışmanın

ardından ölü olarak ele geçirilmiş, diğer adamları tutuklanarak İstasyon’a

gönderilmişlerdi. Kısa süre sonra bu askerler terhis edilerek memleketlerine

gönderilecektir.

Ancak bazı tanıklar bu çatışmanın sadece 20 dakika sürdüğünü iddia edecektir.

Bilgi kirliliği sadece bu kadar değildir: Bir başka kaynağa göre Topal Osman Çankaya

Köşkü’nde değil Dikmen’de “Papazın Köşkü” diye bilinen yerde kuşatılmış ve 12

adamı ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. İktidarın yayın organı durumundaki

Hakimiyet-i Milliye gazetesine göre de çatışma 20 dakika sürmüş ve yaralanan Topal

Osman yarım saat sonra ölmüştür. Ölü ele geçirilen adamları ise 12 kişidir. Topal

Osman’ın yaralı bir halde sedyede yatarken vurulduğu iddialarına ise hiç girmek

istemiyorum.

Tarihte, bu kadar yakın bir zamanda cereyan etmiş olan bir cinayet hakkında,

bu kadar farklı bilgilerin aktarılmış olması ilginçtir. Bu bilgi kirliliğin özel olarak

yaratılıp yaratılmadığının de ayrıca incelenmesini gereklidir.

AŞB’i şehadet makamına ulaştıran bu kirli cinayetin değişmeyen gerçeği AŞB’i

Topal Osman Ağa’nın öldürtmüş olduğunun resmen kabul edilmiş olmasıdır. Bir

başka gerçek ise “katilin de çatışmada katl edilmiş” olmasıdır. Böylece ifadesi

alınamadan öldürülen Topal Osman Ağa hayatındaki birçok sırrı beraberinde

götürdüğü gibi, bu cinayetin perde arkasındaki sırrı da beraberinde mezarına

götürmüştür. Şimdi geriye Giresun Kalesi’nde ve Trabzon’da birer anıt mezar ve hiç

bitmeyecek bir tartışma kalmıştır.

Topal Osman’ın AŞB’i öldürtmüş olduğu devlet tarafından resmen kabul

edilmiştir. Bu kesindir. Ancak İstiklal Harbi Gazisi bu kahraman Karadeniz Uşağı’nın

bir başka yiğit Karadeniz Uşağı’nı “niçin” böyle hunharca katl ettirdiğinin sebepleri

üzerinde ayrıca durmak gerekecektir.

Ha, Mustafa Kaptan ve Muharrem Çavuş’a ne mi oldu? İnanmayacaksınız ama

her ikisi de suçsuz bulundular. Mustafa Kaptan’ın elinde “tapu gibi” bir “deli raporu”

vardı. Muharrem Çavuş nasıl sıyrıldı onu bilemiyorum. Zaten bir süre sonra da Birinci

Meclis yeni seçim kararı alarak dağıldı. İkinci Meclis artık bir “dikensiz gül bahçesi”

idi.