Ali Şükrü Bey’in Meclis Çalışmaları

Ali Şükrü Bey, Birinci Meclis’in en etkin üyelerinden birisidir. Sahibi olduğu Tan Gazetesi sayesinde meclis dışında da sesini duyurma imkanı olan bir milletvekili, bir gazetecidir.





Ali Şükrü Bey (AŞB) Birinci Meclis’te milletvekili olarak bulunduğu 3 yıl içerisinde tam 194 kez Meclis kürsüsüne çıkmış veya önerge vermiştir (Türkiye Büyük Millet Meclisi İnternet Sitesi). Murat Yılmaz, AŞB’in TBMM’nde 37’si gizli oturumda olmak üzere 183 konuşma yaptığını yazmaktadır (“Ali Şükrü Bey’in Hayatı”, s. 31). Bu konuşmalarının bir kısmında kendi seçim bölgesindeki değişik problemlere değinmiş ve çözüm istemiştir. Ancak çoğunlukla ülkenin genelini ilgilendiren konulara eğilmiş ve bütün meselelerin çözümünde “millî hakimiyet” ilkesinin geçerli olmasını ilke edinmiştir.

Ali Şükrü Bey

600 yıllık bir “imparatorluk” geleneğinden sonra Anadolu’nun ortasında kurulan ilk Milli Meclis’tir bu. AŞB, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adayı olarak seçimlere katılmış ve 234 oy alarak Vakfıkebir kazasından Trabzon milletvekili seçilmiştir. 36 yaşında dinamik, kendisini yetiştirmiş, araştırmacı, iyi bir hatiptir. Ankara’da Hacı Bayram Camii civarında açmış olduğu gazete ve matbaası I. Meclis binasına yürüme mesafesindedir. Bir ayağı gazetede ve bir ayağı meclistedir. Ne var ki vermiş olduğu soru takrirleri, yapmış olduğu tenkitler iktidarın pek hoşuna gitmemektedir.

AŞB, artık muhalif grubun önde gelen liderlerinden birisidir. Lozan görüşmeleri başladığı zaman AŞB Meclis kürsüsünden görüşmelerde izlenen yolu bazı noktalardan tenkit eder. En büyük itirazı Heyet Reisi İsmet Paşa’nın bir hariciyeci olmaması dolayısıyla yanlışlıklar yaptığı yolundadır. Bu tenkitler Lozan’ı ve İsmet Paşa’yı %100 savunan Mustafa Kemal Paşa ile AŞB’i karşı karşıya getirecektir.

Tarih 6 Mart 1923. Meclis’te Lozan görüşmeleri yapılmakta. Muhalifler eleştirilerini yoğunlaştırınca bizzat Mustafa Kemal Paşa bu eleştirilere cevap vermek gereği duyacaktır.

Bu toplantıda AŞB ile Mustafa Kemal Paşa doğrudan karşı karşıya gelmişlerdi. Mustafa Kemal Paşa’nın “memleketi zarar-dîde ediyorsunuz” diye AŞB’e çıkıştığı ve “elleri cebinde olarak” üzerine yürüdüğü toplantıdır. AŞB’in cevap olarak “Kimseyi

ithâma hakkınız yoktur” dediği ve arkasından “Emniyet-i şahsiye mefkut mudur?” (Kişilerin güvenliği ortadan kaldırılmış mıdır?) diye sorduğu tartışmalı toplantıdır. İşte ne oldu ise bu tartışmalı toplantıdan sonra oldu. 27 Mart 1923 Salı günü AŞB, “bir saat sonra döneceğim” diyerek matbaadan çıktı ve bir daha hiç dönmedi.

Ali Şükrü Bey

Ertesi gün de kendisinden hiçbir haber alınamadı. Kayıp oluşunun üçüncü günü kardeşi Yarbay Şevket Bey, Başbakan Rauf Orbay’a çıkarak gözyaşları içerisinde durumu bildirdi. Rauf Orbay’ın emri ile bütün güvenlik güçleri kayıp milletvekilini aramaya başladı. 1 Nisan 1923 tarihinde AŞB’in Mühye köyü yakınında bir tarlaya gömülmüş cesedine ulaştılar. Bu cinayeti kim veya kimler işlemişti? Çok geçmeden elde edilen bütün deliller Muhafız Alay Komutanı Kaymakam Topal Osman Ağa’yı göstermeye başlayacaktı.

Türk Demokrasi tarihinin bu kanlı ve acımasız cinayeti konusunda çok şey yazıldı, çizildi. Ama “tekrarda yarar vardır” diyerek biz de olayın sebep ve sonuçlarını bir sonraki yazımızda değerlendirmeye çalışacağız. Bunu yaparken de tarihin aktörleri arasında tarafsızlığımızı koruyacak ve sadece gerçeği ortaya koymaya çaba harcayacağız.