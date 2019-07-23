27.9 C
Ankara
23 Temmuz 2019
Ana Sayfa Yazarlar Ali Şükrü Bey
Yazarlar

Ali Şükrü Bey

Prof. Dr. Yılmaz Kurt
Prof. Dr. Yılmaz Kurt

-

16
0

Ali Şükrü Bey 1884 yılında Beşikdüzü’nde doğmuş bir “Karadeniz Uşağı”.

Ali Şükrü Bey 1884 yılında Beşikdüzü’nde doğmuş bir “Karadeniz Uşağı”.
Ali Şükrü Bey

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şerefli bir subayı.

Kalbi vatan sevgisi ile atan bir İstiklal Harbi gazisi.

Ali Şükrü Bey Birinci Meclisin saygın bir üyesi.

Bir gazeteci.

Donanma Cemiyeti’nin etkin bir üyesi.

Ali Şükrü Bey bir eş, bir baba, bir kardeş.

Ali Şükrü Bey bir insan.

Bugün sadece ve sadece bu insanı tanıyalım. Sonra “Sezar’ın hakkını Sezar’a” veririz. Bugün sadece tanıyalım.

Ali Şükrü Bey (AŞB)’in babası Bahriye Kolaağası Reiszâde Hacı Ahmed Efendi, Beşikdüzü’nün saygın isimlerinden birisi idi. Sadberg (Sadberk) Hanım’la olan evliliğinden AŞB ve kardeşi Şevket Bey doğmuştu. Şevket Bey de ağabeyi gibi denizci olacak ve 1923’de yarbay rütbesine yükselecektir.

AŞB, 1898- 1902 yılları arasında Heybeliada’da Deniz Harp Okulu’nda okudu.  O zaman okuyan gençlerin çoğu gibi o da Abdülhamit karşıtı bir Jöntürk, bir İttihat ve Terakki Partili idi. 1903’de eğitim için İngiltere’ye gönderildi. Mükemmel İngilizcesi ufkunu genişletmiş, dünya medyasını izleyebilmiştir. Yazmış olduğu Pusula Hatası ve Tashihi isimli kitabı Deniz Harp Okulu’nda ders kitabı olarak okutulmuştur. 1909 yılında Donanma Cemiyeti (Donanma-yı Osmanî Muavenet-i Milliye Cemiyeti) kurulduğunda AŞB de yönetim kurulunda bulunuyordu (Murat Yılmaz, “Ali Şükrü Bey’in Hayatı”, Ali Şükrü Bey Mücadeleyle Geçen Bir Ömür, Hazırlayanlar: Necmettin Alkan- Uğur Üçüncü, Kronik Yayınları, 2.Bs, İstanbul 2017).

AŞB’in gazeteciliği 1910 yılında Donanma isimli dergiye yazdığı yazılarla başlamıştır. Bu yıllarda Emine Kamer Hanım’la evlenerek Fatih’te Molla Hüsrev Mahallesi’ne yerleşmiştir. Bu evlilikten bir erkek ve 2 kız çocukları olacaktır. 1912 yılında Balkan Savaşları bittiğinde AŞB de askerlik görevinden ayrılmış ve Bâb-ı Âlî Caddesi’nde bir kitap-kırtasiye dükkânı açmıştır. 1918 yılında aynı yerde Ali Şükrü Matbaası’nı açarak yayıncılığa başlamıştır.  1919 yılı Nisan’ında Gündoğuşu isimli dergiyi çıkarmaya başlamış ve burada çeşitli makaleler kaleme almıştır.

Ali Şükrü Bey 1884 yılında Beşikdüzü’nde doğmuş bir “Karadeniz Uşağı”.
Ali Şükrü Bey

Mondros Mütarekesi’nin ardından işgalci güçlere karşı 29 Kasım 1918’de oluşturulan Milli Kongre’yi desteklemiştir. Matbaasında bu teşkilatın ve Karakol Cemiyeti’nin bildiri ve broşürlerini basmıştır. İzmir’in işgalinden sonra AŞB ve Binbaşı Osman Bey Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti’nin kararı üzerine Trabzon’a gönderilmişlerdir. AŞB Rize’den Samsun’a kadar gittiği her kasaba ve şehirde milli mücadelenin önemini anlatmış ve halkı millî direnişe davet etmiştir.

Erzurum Kongresi’ne Of kazasını temsilen katılması söz konusu olmuşsa da bazı iç denge hesapları yüzünden  yerine Hoca Yunus Efendi gönderilmiştir.

Damad Ferid Paşa hükümeti yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kurulduğunda yapılan milletvekilleri seçiminde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin adayı olarak 234 oyla Trabzon milletvekili seçildi.

Ali Şükrü Bey’in milletvekilliği günlerini ve hazin sonunu gelecek yazımızda ele alacağız.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikİnşaat maliyetlerindeki yıllık artış Mayıs’ta yüzde 24.86
Sonraki İçerikKurbanlıklar Yüzünden İnsanlarımız Kurban Edilmemeli
Prof. Dr. Yılmaz Kurt
Prof. Dr. Yılmaz Kurt
Prof. Dr. Yılmaz KURT 1971 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni; 1983 yılında DTCF Tarih Bölümü'nü bitirdi. 2003 yılınd doçent; 2009 yılında Profesör oldu. Tarih Bölümü Başkanlığı ve Osmanlı Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Türk Tarih Kurumu Çukurova Tarihinin Kaynakları dizisinde 6 kitabı yayınlandı. Osmanlıca Dersleri 1 kitabı 24. baskısını yaptı. Evli ve 2 çocuk, 3 torun sahibidir.

Bu Haberler Kaçmaz!

Uzmanlardan buz uyarısı

Editör -
Yaz aylarında sıkça karşılaşılan besin zehirlenmesine karşı Beslenme Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ender Pehlivanoğlu özellikle buz ve dondurulmuş gıdalara karşı uyarılarda bulundu.

Karın ağrısının nedeni kalp krizi olabilir

Havuz ve sıcak hava kulak egzamasını tetikliyor

5G’de en büyük sorun kapsama alanı

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Yazarlar

Davutoğlu: Suçluysam sizler de suçlusunuz

Orhan Uğuroğlu -
Türkiye Büyük Millet Meclisi yaz tatilinde ama siyasi meteorolojiye göre son 17 yılın en sıcak günlerini yaşıyor.
Devamını Oku
Yazarlar

Rant, Rant Kollama ve Türk Ekonomisi

Murat Özbülbül -
David Ricardo ekonomi biliminde rant kavramını tanımlayan ilk ekonomisttir. Ricardo’yagöre rant doğanın cömertliğinden değil aksine cimriliğinden kaynaklanmaktadır.
Devamını Oku
Yazarlar

Türkiye’yi Korur mu?

Ahmet Özal -
Senatörler CAATSA yasası ile ağır yaptırımlar istiyor ama son söz Başkan Trump’ta
Devamını Oku
Yazarlar

Kurbanlıklar Yüzünden İnsanlarımız Kurban Edilmemeli

Cengiz Çetik -
Denetimsiz canlı hayvan ve ürünlerin ithalatı, hem hayvancılığımızı öldürmekte, hem de hasta ithal hayvanlarla hastalıkların taşınması sonucu halkımızın sağlığı da tehdit altındadır.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71